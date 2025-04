業務効率化と顧客満足度向上を実現！ユニコム「Simple Up 賃貸管理システム」

ユニコムの提供するSimple Up 賃貸管理システムが、公益社団法人全日本不動産協会の提携企業サービスとして採択されました。

ユニコム「Simple Up 賃貸管理システム」

■業務提携の特典

1. 協会会員向け特別割引

全日本不動産協会の会員である場合は、専用ページから申し込むことで特別割引価格にてシステムを提供します。

2. 契約書連携(今後実装予定)

全日本不動産協会が提供する契約書とのシームレスな連携を予定しており、さらなる利便性を追求します。

■Simple Up 賃貸管理システムについて

日々の管理業務に追われ、繰り返されるミスに悩む賃貸管理会社へ向けて、スマートな管理で心に余裕を生み、オーナーの満足度向上に集中できるようサポートするシステムとなっています。

直感的な操作で、パソコンに不慣れな方でも翌日に使いこなせるシステムと評価。

中〜小規模管理の不動産会社、オーナーに選ばれています。

