ジュエリーブランド「ケイウノ」から、『STAR WARS』Premium Collectionが登場!

今回は「ダース・ベイダー」デザインのリングとネックレス全3種を紹介します☆

ケイウノ『スター・ウォーズ』コレクション「ダース・ベイダー」リング・ネックレス

販売場所・期間:

【イベント販売】イベント:「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン(STAR WARS CELEBRATION JAPAN)」日程:2025年4月18日(金)〜4月20日(日)場所:幕張メッセ(1-6,9-11ホール&イベントホール)特典:2025年4月18日(金)〜4月20日(日)に「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン」にて購入すると、先着で会場限定ロゴがデザインされたジュエリークロスをプレゼント【ECサイト販売】サイト名:ケイウノオフィシャルサイト発売日:2025年4月25日(金)〜※一部商品予約販売を予定<期間:2025年4月25日(金)11:00〜5月20日(火)10:59>

全国にジュエリー店舗を展開するジュエリーブランド「ケイウノ」による、『スター・ウォーズ』の新作コレクション。

劇中で圧倒的な存在感を放つ「ダース・ベイダー」をイメージした、特別感のあるジュエリーが登場します。

リング「Darth Vader」、ネックレス「Lightsaber -Darth Vader-(pavé diamonds)」、ネックレス「Lightsaber -Darth Vader-」の全3種類がラインナップ。

いずれのジュエリーにも、『STAR WARS』専用のボックスと専用ショッパーが付いています。

リング「Darth Vader」

価格:2,640,000円(税込)

素材:プラチナ950(ブラックコーティング)

※素材はプラチナ限定です

ダイヤモンド:計2.888ct(計276P)

アームの幅:約6.2〜30.2mm

アームの厚み:約2.1〜13.5mm

リングサイズ:14号〜24号の範囲で、1号刻み

※広範囲に石が留まる都合上、納品後のサイズ直しは不可

「ダース・ベイダー」をモチーフにしたフェイスリング。

ヘルメット部分にはブラックダイヤモンドが敷きつめるように贅沢にセッティングされています。

また、素材はPt950にダークブラック加工が施されているのも特徴です。

身に着けて楽しむことはもちろん、コレクションアイテムとしてもディスプレイ空間をより特別なものにしてくれます。

「ダース・ベイダー」の威厳ある姿を、ラグジュアリーに味わえる特別なリングです。

※強い摩擦・衝撃等により、コーティングが剥がれる恐れがあります

ネックレス「Lightsaber -Darth Vader-(pavé diamonds)」

価格:770,000円(税込)

素材:プラチナ950×K14ローズゴールド(ブラックコーティング)

※素材はプラチナ限定

※チェーンはPt850を使用

ダイヤモンド:レッドトリートダイヤモンド0.38ct(計38P)

チェーン:全長60cm(小判 幅約1.7mm,スライドアジャスター付き)

トップ:タテ約85.8mm(バチカン含む) ヨコ約5.4mm 厚み約4.5mm

「ダース・ベイダー」の「ライトセーバー」をモチーフにしたネックレス。

暗黒面の象徴的な赤い光線部分は、その色を忠実に表現。

赤みの強いK14ローズゴールドにレッドトリートメントダイヤモンドが贅沢に連ねられています。

また、ヒルト部分はプラチナをベースにブラック加工を施すことで、「ダース・ベイダー」の「ライトセーバー」の黒いパーツも忠実に表現されています。

細部までケイウノのクラフトマンシップを惜しみなく注ぎこんだ逸品。

作品の象徴的なアイテムをラグジュアリーに楽しめる特別なネックレスが完成しました。

※強い摩擦・衝撃等により、コーティングが剥がれる恐れがあります

ネックレス「Lightsaber -Darth Vader-」

価格:47,300円(税込)

素材:シルバー(いぶし加工)

※素材はシルバー限定です

チェーン:全長50cm(小豆 幅約2.0mm,アジャスター環付き / 45cmに調節可)

トップ:タテ約47.3mm(バチカン含む) ヨコ約9.2mm 厚み約7.2mm

ルビー:直径約3mm

「ダース・ベイダー」の「ライトセーバー」のヒルトをモチーフにしたネックレス。

「カイバー・クリスタル」の色を表現するため、ルビーがセットされています。

また、53mmほどの大きさがあるので、その存在感を存分に楽しめます。

※シルバー素材にはいぶし加工を施しています。一点一点手作業で加工するため、いぶしの風合いは掲載写真と若干異なる仕上りの場合があります

※天然石のため、色味や濃淡に個体差がある場合や、天然石特有のインクルージョン(内包物)が含まれる場合があります

「ダース・ベイダー」をモチーフにした、ラグジュアリーなジュエリー。

ケイウノ『STAR WARS』Premium Collectionの「ダース・ベイダー」ジュエリー3種は、2055年4月18日(金)〜20日(日)に幕張メッセで開催される「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン(STAR WARS CELEBRATION JAPAN)」のほか、ケイウノオフィシャルサイトにて、期間限定で予約受付・販売されます。

「ケイウノ公式」サイトはこちら

