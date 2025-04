外反母趾にもやさしい！fitfit「ハンズフリーニットLITEスニーカー」

fitfitは、外反母趾をはじめとする足の悩みを持つ方々にもやさしい靴を提供するブランドとして、2025年4月下旬に新作「ハンズフリーニットLITEスニーカー」を発売します。

fitfit「ハンズフリーニットLITEスニーカー」

カラー :ブラック、ベージュ、ホワイト

サイズ :22.0cm〜25.0cm

アッパー素材:合成繊維・TPU

ヒール高 :4.0cm

靴幅 :3E

価格 :11,990円(税込)

発売日 :2025年4月下旬

取扱店舗 :同社直営61店舗、fitfitオフィシャルサイト、インターネット通販など

「ハンズフリーニットLITEスニーカー」は、長い春夏シーズンに向け、足元の快適さを追求した1足です。

やわらかく通気性のよいニット素材を使用し、足をやさしく包み込むようなフィット感を実現。

ラテックス製のインソールにより、歩くたびに感じる「もちっと感」が、長時間の歩行でも快適な履き心地を提供します。

また、最大の特徴は「ハンズフリー機能」。

手を使わずに、かがまずにストン!と簡単に脱ぎ履きができるため、忙しい日常を送る方々にも便利です。

外反母趾をはじめとする足に悩みを抱える方でも、負担を感じにくく疲れにくい構造、素材、製法を取り入れています。

■「ハンズフリーニットLITEスニーカー」の主な商品特長

●やわらか素材

伸縮性に優れたニットが、やわらかく足を包み込むようなフィット感を実現。

履き口とシュータン部分にはスポンジをいれ、足あたりやさしい仕上がり。

●もちっと感覚

もちぷに感触のラテックスインソールは、クッション性が高く、長時間の歩行も快適。

通気口をもたせたことで蒸れずに真夏の時期も爽快。

●ハンズフリー機能

手を使わずに、かがまずにストン!と簡単に脱ぎ履きできるハンズフリータイプ。

履き口とシュータンをひとつづきにすることでより履きやすく。

●通気性の良い素材

トレンドのシアーディテール。

ニット素材を透かし編みにすることで、ムレを防ぎ、快適さが持続。

●超軽量約200g

軽く、屈曲性があり、弾むような弾力性が特徴のLITEソールを採用。

片足約200gと軽量で疲れにくい。

■足にやさしいオリジナル設計

●親指を解放する木型

fitfitの靴の基本となる木型は、人間工学に基づき、センターラインを親指寄りに振ったオリジナルの「足なり設計」(下図の赤ラインと青ラインの比較を参照)。

普通の靴に比べてセンターラインが親指側に寄っており、これによって前足部を幅広にすることなく、親指がまっすぐ伸びるフォルムを実現しました。

親指を圧迫しないから、外反母趾の足でも楽に履けます。

●足本来の形に合わせ、高低差のあるつま先設計

オリジナルの木型で親指まわりにゆとりを生むと同時に、ソールの爪先部分の親指側を高く、小指側を低く設計することで、足指の自然なラインに沿ってぴったりフィット。

足本来の形に合わせた快適な履き心地を実現しました。

