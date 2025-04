森永乳業から、幅広い世代に愛される「ポケットモンスター」のイラストが描かれたパッケージ第3弾が登場!

ロングセラーブランド「ピノ」シリーズ「ピノ」「ピノ チョコアソート」「ピノ シーズンアソート」のポケモンパッケージが数量限定で発売されます☆

森永乳業「ピノ」ポケモンパッケージ

発売日:2025年4月28日(月)

販売店舗:全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、一般小売店

森永乳業が展開する、チョコとアイスの絶妙なバランスのおいしさが楽しめ、ひとつぶ食べると笑顔になれるひとくちアイスのロングセラーブランド「ピノ」

1976年の発売以来たくさんの方から愛され続け、2024年10月には発売49年目を迎えました。

2025年春、世代を超えて世界中から愛されるポケモンがパッケージに登場します☆

ピノ (ポケモンパッケージ)

価格:170円(税別)

内容量:60ml(10ml×6粒)

コクのあるバニラアイスクリームを、口どけの良いセミスイートチョコでコーティングしたひとくちアイス「ピノ (ポケモンパッケージ)」

これまでに登場した旅立ちの3匹やピカチュウたちが登場する4種類のデザインに加え、ピカチュウのフェイスが大きく描かれたデザインと、こおりタイプのポケモンたちが集合したデザインの2種類がレアパッケージが登場します。

ポケモンオリジナルピックが入っており、全10種類のポケモンデザイン、または幻のポケモン・ミュウのデザインのどれかが出現します。

ピノガチャにも入れて楽しめる、モンスターボールのパッケージクラフト付きなのも嬉しいポイント。

箱を開けた時のワクワクや、ついつい集めたくなる楽しさを演出するアイスクリームです。

※通常デザインのピックが入っている場合があります

ピノ チョコアソート(ポケモンパッケージ)/ピノ シーズンアソート(ポケモンパッケージ)

価格:各650円(税別)

内容量:240ml(10ml×24粒)

「ピノ チョコアソート(ポケモンパッケージ)」「ピノ シーズンアソート(ポケモンパッケージ)」でも、それぞれこれまでに登場した旅立ちの3匹やピカチュウたちが登場する4種類のデザインを展開。

2箱使って遊べるパッケージクラフト「ピノガチャ」仕様になっており、

個包装:左から順に)バニラ、チョコ、アーモンド味、いちごミルク、チョコバナナ味

モンスターボールデザインのハンドルをまわすとポケモンデザインの個包装全16タイプ、45種類のピノが出てくる、ワクワクする仕掛けが楽しめます。

チョコアソートはバニラ10粒・アーモンド味7粒・チョコ7粒の3種類、シーズンアソートはバニラ10粒・いちごミルク7粒に加え、ピカチュウのカラーをイメージしたチョコバナナ味7粒の3種類入り。

また、チョコバナナ味はピノ史上初フレーバーとなります。

さらに「ピノ(ポケモンパッケージ)」の裏面にはモンスターボールが作れるパッケージクラフトついており、「ピノガチャ」に入れてさらに楽しむ事もできます。

※アソートタイプの対象パッケージ2箱を使って個包装ピノ専用のガチャがつくれるクラフトです。チョコアソート1箱とシーズンアソート1箱でもつくれます

※アソートタイプ2品計でのタイプ・種類数になります。また通常デザインの個包装が入っている場合があります

※レアパッケージは対象外です

数量限定登場オリジナルピック・レアパッケージ・ピノガチャなどワクワクする仕掛けがいっぱいのポケモンパッケージ第3弾。

森永乳業「ピノ」ポケモンパッケージは、2025年4月28日より販売開始です☆

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

