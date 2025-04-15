¡ÚÀÄ¿¹¡Û³«Åò800Ç¯°Ê¾å¡ÖÄÅ·Ú¤Î±üºÂÉß¡×¤ÇÁ´¹ñ¤«¤éÅò¼£µÒ¡¢¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê²¹Àô³¹
ÀÄ¿¹¸©¤Ë¡ÖÄÅ·Ú¤Î±üºÂÉß¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈëÅò¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢´ãÉÂ¼£Ìþ¤Ë¸ú¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î²¹Àô¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©ÆîÉô¤ÎÂçÏÌ¡Ê¤ª¤ª¤ï¤Ë¤Á¤ç¤¦¡ËÄ®¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂçÏÌ²¹Àô¡×¤À¡£ÂçÏÌ¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¤Ï¡¢Âç¤¤Ê°¤ÌïÂËÇ¡ÍèÁü¡¢ÏÌ¤Ï»³Ü¥µû¡Ê¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¡Ë¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âç¤¤Ê»³Ü¥µû¤ËÍ³Íè¤¹¤ëÀâ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÂçÏÌ²¹Àô¤ÏÄÅ·ÚºÇ¸Å¤Î²¹Àô³¹¤Ç¡¢800Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢Á´¹ñÍ¿ô¤ÎÅò¼£¾ì¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
JR¤ÎÂçÏÌ²¹Àô±Ø¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¡¢±Ø¼Ë¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡ÖÂÅò¡×¤¬¤¢¤ë¡£ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢Îó¼Ö¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë¤âÎÉ¤¤¤È¹¥É¾¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î²£¤ËÂç¤¤ÊÏÌ¡Ê¥ï¥Ë¡Ë¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÁü¤âÄÃºÂ¤¹¤ë¡£¡Ö¤¢¤¸¤ã¤ê¤ó¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ç¡¢ÂçÏÌÄ®¤Ë¤¢¤ë°¤ïëÍå»³¡Ê¤¢¤¸¤ã¤é¤ä¤Þ¡Ë¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£³¹¤ÎÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë¤ÏÀÄ¤¤ÏÌ¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÁü¡Ö¤¢¤¸¤ã¤é¤ó¡×¤â¤¤¤ë¡£
ÂçÏÌ²¹Àô¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÅò²ôÀÐÌô»ÕÆ²¡×¤¬¤¢¤ë¡£ÂçÏÌ²¹Àô¤Ï¡¢ÄÅ·ÚÈÍ¤Î½éÂåÈÍ¼ç¡¦ÄÅ·Ú°Ù¿®¸ø¤ÎÌ´¤Ë½Ð¸½¤·¤¿Ìô»ÕÇ¡Íè¤Î¡ÖÂçÏÌ¤ËÊ¨¤¯²¹Àô¤ÇÌÜ¤òÀö¤¨¤Ð¼£¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ª¹ð¤²¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿²¹Àô¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÈÍ¼ç¤¬´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ãÉÂ¤¬¡¢Âç¤¤ÊÀÐ¤Î²¼¤«¤éÍ¯¤½Ð¤ëÇ®Åò¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¼£¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬º£¤ËÅÁ¤ï¤ë¡£
´ãÉÂ¤Î¼£Ìþ¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢°Ù¿®¸ø¤ÏÂç¤¤ÊÀÐ¤Î¾å¤Ëã¬¤ò·úÎ©¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤³¤Î¡ÖÅò²ôÀÐÌô»ÕÆ²¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£¹¾¸Í¤«¤é¾¼ÏÂ¤Ë¤«¤±¤Æ²¹Àô³¹¤ÏºÇ¤â±É¤¨¡¢º£¤â²¹Àô¤òË¬¤ì¤ëÎ¹¹ÔµÒ¤ÏÀä¤¨¤º¡¢ÀÄ¿¹¤Ë¤¢¤ëÈëÅò¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÅò²ôÀÐÌô»ÕÆ²¡×¤Ë¤â¡¢ÌµÎÁ¤ÎÂÅò¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç»ý»²¤¹¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢Àã¤¬Â¿¤¤»þ´ü¡Ê11¡Á3·î¡Ë¤Ê¤É¡¢ÂÅò¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
ÂçÏÌ²¹Àô±Ø¤È¤³¤³¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤¦1¥ö½ê¡¢¡Ö¥Û¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯²Ã²ì½õ¡×¡Ê11¡Á3·î¤ÏÍøÍÑÉÔ²Ä¡Ë¤Ë¤â¤¢¤ëÌµÎÁ¤ÎÂÅò¤Ç¡¢Ä®Æâ¤Ç3¥ö½ê¤ÎÂÅò½ä¤ê¤â³Ú¤·¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢ÂÅò¤Î¤ªÅò¤Ï¤«¤Ê¤êÇ®¤á¤À¡£
´ãÉÂ¼£Ìþ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åò¼£¾ì¤Ê¤Î¤Ç¿ÈÂÎ¤Î¥±¥¢¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Î¾ì½ê¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¶õµ¤¤â¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Ç®¤¤²¹Àô¤ËÆþ¤ë¤È¿È¤â¿´¤âÀö¤ï¤ì¤ë¡£¶¿ÅÚÎÁÍý¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡£ÂçÏÌ²¹Àô¤Þ¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é¹Ô¤¯¤Ë¤â¤ä¤ä»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤¬¡¢¹Ô¤¯²ÁÃÍ¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢±Ø¤È¤·¤Æ¡¢JRÅìÆüËÜ¤ÎÂçÏÌ²¹Àô±Ø¤È¹°ÆîÅ´Æ»¤ÎÂçÏÌ±Ø¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¹°ÆîÅ´Æ»ÂçÏÌÀþ¡ÊÂçÏÌ¡ÁÃæ±û¹°Á°´Ö¡Ë¤Ï¡¢2027Ç¯ÅÙËö¤ÇÇÑÀþ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÏÌ²¹Àô¶¿¡ÊAmazing AOMORI¡Ë
https://aomori-tourism.com/spot/detail_79.html
¡ÊWritten by AS¡Ë
¤½¤Î²¹Àô¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©ÆîÉô¤ÎÂçÏÌ¡Ê¤ª¤ª¤ï¤Ë¤Á¤ç¤¦¡ËÄ®¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂçÏÌ²¹Àô¡×¤À¡£ÂçÏÌ¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¤Ï¡¢Âç¤¤Ê°¤ÌïÂËÇ¡ÍèÁü¡¢ÏÌ¤Ï»³Ü¥µû¡Ê¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¡Ë¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âç¤¤Ê»³Ü¥µû¤ËÍ³Íè¤¹¤ëÀâ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÂçÏÌ²¹Àô¤ÏÄÅ·ÚºÇ¸Å¤Î²¹Àô³¹¤Ç¡¢800Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢Á´¹ñÍ¿ô¤ÎÅò¼£¾ì¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
JR¤ÎÂçÏÌ²¹Àô±Ø¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¡¢±Ø¼Ë¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡ÖÂÅò¡×¤¬¤¢¤ë¡£ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢Îó¼Ö¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë¤âÎÉ¤¤¤È¹¥É¾¤È¤¤¤¦¡£
ÂçÏÌ²¹Àô¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÅò²ôÀÐÌô»ÕÆ²¡×¤¬¤¢¤ë¡£ÂçÏÌ²¹Àô¤Ï¡¢ÄÅ·ÚÈÍ¤Î½éÂåÈÍ¼ç¡¦ÄÅ·Ú°Ù¿®¸ø¤ÎÌ´¤Ë½Ð¸½¤·¤¿Ìô»ÕÇ¡Íè¤Î¡ÖÂçÏÌ¤ËÊ¨¤¯²¹Àô¤ÇÌÜ¤òÀö¤¨¤Ð¼£¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ª¹ð¤²¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿²¹Àô¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÈÍ¼ç¤¬´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ãÉÂ¤¬¡¢Âç¤¤ÊÀÐ¤Î²¼¤«¤éÍ¯¤½Ð¤ëÇ®Åò¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¼£¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬º£¤ËÅÁ¤ï¤ë¡£
´ãÉÂ¤Î¼£Ìþ¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢°Ù¿®¸ø¤ÏÂç¤¤ÊÀÐ¤Î¾å¤Ëã¬¤ò·úÎ©¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤³¤Î¡ÖÅò²ôÀÐÌô»ÕÆ²¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£¹¾¸Í¤«¤é¾¼ÏÂ¤Ë¤«¤±¤Æ²¹Àô³¹¤ÏºÇ¤â±É¤¨¡¢º£¤â²¹Àô¤òË¬¤ì¤ëÎ¹¹ÔµÒ¤ÏÀä¤¨¤º¡¢ÀÄ¿¹¤Ë¤¢¤ëÈëÅò¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÅò²ôÀÐÌô»ÕÆ²¡×¤Ë¤â¡¢ÌµÎÁ¤ÎÂÅò¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç»ý»²¤¹¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢Àã¤¬Â¿¤¤»þ´ü¡Ê11¡Á3·î¡Ë¤Ê¤É¡¢ÂÅò¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
ÂçÏÌ²¹Àô±Ø¤È¤³¤³¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤¦1¥ö½ê¡¢¡Ö¥Û¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯²Ã²ì½õ¡×¡Ê11¡Á3·î¤ÏÍøÍÑÉÔ²Ä¡Ë¤Ë¤â¤¢¤ëÌµÎÁ¤ÎÂÅò¤Ç¡¢Ä®Æâ¤Ç3¥ö½ê¤ÎÂÅò½ä¤ê¤â³Ú¤·¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢ÂÅò¤Î¤ªÅò¤Ï¤«¤Ê¤êÇ®¤á¤À¡£
´ãÉÂ¼£Ìþ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åò¼£¾ì¤Ê¤Î¤Ç¿ÈÂÎ¤Î¥±¥¢¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Î¾ì½ê¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¶õµ¤¤â¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Ç®¤¤²¹Àô¤ËÆþ¤ë¤È¿È¤â¿´¤âÀö¤ï¤ì¤ë¡£¶¿ÅÚÎÁÍý¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡£ÂçÏÌ²¹Àô¤Þ¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é¹Ô¤¯¤Ë¤â¤ä¤ä»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤¬¡¢¹Ô¤¯²ÁÃÍ¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢±Ø¤È¤·¤Æ¡¢JRÅìÆüËÜ¤ÎÂçÏÌ²¹Àô±Ø¤È¹°ÆîÅ´Æ»¤ÎÂçÏÌ±Ø¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¹°ÆîÅ´Æ»ÂçÏÌÀþ¡ÊÂçÏÌ¡ÁÃæ±û¹°Á°´Ö¡Ë¤Ï¡¢2027Ç¯ÅÙËö¤ÇÇÑÀþ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÏÌ²¹Àô¶¿¡ÊAmazing AOMORI¡Ë
https://aomori-tourism.com/spot/detail_79.html
¡ÊWritten by AS¡Ë