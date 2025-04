SamsungはAI向けに構築された新しいインターフェース「One UI 7」をGalaxyシリーズのスマートフォン向けに2025年4月7日から開始していましたが、One UI 7のアップデート配信が突然停止したことが報じられています。One UI 7を導入したユーザーから「深刻なバグ」が多数報告されたことが原因として考えられています。We found a security flaw in One UI 7 Secure Folder - SamMobile

Sudden!

After the Korean Galaxy S24 series firmware was pushed, a serious bug was found, which led to the suspension of the push plan in all other countries, including China.— I'm back! (@UniverseIce) 2025年4月14日

https://www.sammobile.com/news/we-found-a-security-flaw-in-one-ui-7-secure-folder/Samsung confirms One UI 7 rollout halted for new schedule - Android Authorityhttps://www.androidauthority.com/samsung-one-ui-7-delay-quote-3544445/Samsung製品の情報提供者として知られるIce Universe氏は2025年4月14日に、「突然、Galaxy S24シリーズのファームウェアがリリースされた後、重大なバグが発見され、中国を含む他のすべての国でのリリース計画が中断されました」と報告しました。その他の報道によると、バグの報告は韓国で販売されているGalaxy S24シリーズから特に多かったものの、Samsungは安全のために全世界での展開を一時停止したと見られています。Samsung製品専門の情報サイトであるSamMobileによると、One UI 7には大きな問題は見つかっていないのですが、Galaxy独自のセキュリティ機能である「セキュリティフォルダ」使用時に問題があるとのこと。セキュリティフォルダは、端末のロックが解除されている場合でも画像や動画、アプリへのアクセスにパスワード等を要求するため安全に保つことができるフォルダで、セキュリティフォルダ内のデータは、USBやWi-Fi Directなどで他の端末に転送することはできません。しかし、One UI 7では、外部からセキュリティフォルダ内のコンテンツにアクセスしたりコンテンツを表示したりできる状態になっていました。One UI 7では撮影、保存した画像を管理する「ギャラリー」アプリから「ストーリー」を生成する機能があります。ストーリーが生成されると通知が表示されますが、セキュリティフォルダ内のギャラリーで生成されたストーリーも通知を送り、その通知をタップすることでセキュリティフォルダにアクセスしていない状態でもストーリーを閲覧できてしまうという問題が発生しています。ストーリーの自動生成はギャラリーの設定からオフにできるため、セキュリティフォルダ内のギャラリーで設定を変更すれば、セキュリティ上の問題は回避できます。またSamMobileによると、一部のGalaxy S24ユーザーから、One UI 7をインストールした後にスマートフォンのロックを解除できなくなったという報告もあったとのこと。記事作成時点では、Samsungは「One UI 7の展開スケジュールは、最高の体験を提供するために更新されています。新しいリリース時期と提供開始時期については、近日中にお知らせいたします」と声明を述べており、展開を一時停止したことは認めていますが、停止した理由については明らかにしていません。