¾®ÀîºÚÅ¦¡Ö¼«Ê¬¤Ë°ú¤¤Þ¤¹¤è¡×¡¡É×¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤È¤Î·ëº§¼°Çú¾ÐÈëÏÃ¡Ö²¿¤â»ä¤¿¤Á¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾®ÀîºÚÅ¦¡Ê62¡Ë¤¬14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖTOKYO¡¡SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê61¡Ë¤È¤Î·ëº§¼°¤ÎÇú¾ÐÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Îºç¸¶°ê·Ã¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£2¿Í¤Ï30Ç¯Íè¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢ºç¸¶¤ÎÉ×¤Ç22Ç¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕÅ°¤µ¤ó¤È¾®Àî¤ÏÊ¸³ØºÂ¤ÎÆ±´ü¡£¸ß¤¤¤Î·ëº§¼°¤Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ä¶ÇÉ¼êº§¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ºç¸¶¤¬¡ÖºÚÅ¦¤Á¤ã¤ó½ê¤À¤Ã¤Æ¤Í¡¢¥´¥ó¥É¥é¾è¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢¾®Àî¤Ï¡Ö¥´¥ó¥É¥é¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Ë°ú¤¤Þ¤¹¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡£¤Ê¤¼ËÜÅö¤ËÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÃÇ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºç¸¶¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¡©¥´¥ó¥É¥é¾è¤í¤¦¤Ã¤Æ¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¾®Àî¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤Ï¡È¤â¤¦·ëº§¤·¤Æ¤¿¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ð¥ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤ÇµÈËÜ¤¬¡¢¾¡¼ê¤Ë¡È¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢Âçºå¤Î¤½¤Î·ëº§¼°¾ì¡¢¡È¶ÌÉ±ÅÂ¤Ç¤ä¤ë¤¾¡É¤Ã¤Æ¡£²¿¤â»ä¤¿¤Á¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µÈËÜ¤ÎÅö»þ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿Âçºê¤µ¤ó¡ÊÁ°²ñÄ¹¡Ë¤¬¾¡¼ê¤ËÃÊ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡¢Á´Éô»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËÅöÆü¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¡¢¡È¤ª2¿Í¤³¤³¤«¤é¥´¥ó¥É¥é¤Ç¹ß¤ê¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤¨¤Ã¡¢¥´¥ó¥É¥é¾è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Û¤ó¤Ç¡¢¤¦¤Á¤ÎÃ¶Æá¡¢¾è¤ë»þ¤Ë¤¯¤â¤Î»å¤È¤«²¿¤«»ý¤¿¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¡È¤³¤ì¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ëÅÓÃæ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¡È¤À¤Ã¤µ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¸À¤ï¤Ð¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È±Ä¶È¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¤À¤«¤é¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£