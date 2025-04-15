Î©·û¡¦¾®Àî´´»öÄ¹¡Ö·É°Õ»ý¤Á°Û¤Ê¤ë°Õ¸«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤é¤ì¤ë¤«¤¬ÅÞ¤Î²û¤Î¿¼¤µ¡×¡¡¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ç°Õ¸«³ä¤ì¤ëÅÞÆâ¡¡»ÞÌî»á¡Ö¸ºÀÇ¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¡×È¯¸À¼õ¤±
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾®Àî´´»öÄ¹¤Ï15Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÅÞÆâ¤Ç°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤ë¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ÎÀ§Èó¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·É°Õ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢°Û¤Ê¤ë°Õ¸«¤Ë¤¤¤«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤é¤ì¤ë¤«¤¬¡¢ÅÞ¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Ë¤«¤«¤ë¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ÞÌî¸µÂåÉ½¤Ï12Æü¤Î¹Ö±é¤Ç¡¢¡Ö¸ºÀÇ¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤ËÁö¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢ÊÌ¤ÎÅÞ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¶¯¤¯¤±¤óÀ©¤·¤¿¡£
¾®Àî»á¤Ï¡¢14Æü¤ÎÅÞ¤Î¼¹¹ÔÌò°÷²ñ¤Ç¤âÍÍ¡¹¤ÊµÄÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤ÆÅöÁ³¤Ê¤°¤é¤¤¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÂç¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£¤³¤ÎºÝ¡¢Âç¤¤¤ËïèÃ£¤ËµÄÏÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¾®Àî»á¤Ï¡¢¡ÖÌò°÷²ñ¤Î¾ì¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°Õ¸«¤¬°Û¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢°Û¤Ê¤ë°Õ¸«¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡ÖÉ¬¤º°Õ¸«¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï°ìÄê¤ÎµÁ¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÞÌî»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°Â°×¤Ê¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤ËÎ®¤ì¤¬¤Á¤ÊÀ¯¼£É÷ÅÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Âç¤¤Ê´í×ü¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¶¦´¶¤·¡¢·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¡ÊÎ©·û¤Î¡ËÁÏ¶È¼Ô¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¿¿Ùõ¤Ë¸¬µõ¤Ë¡¢¸½¼¹¹ÔÉô¤È¤·¤Æ¤â¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Öº£¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤ä¹ñÌ±À¸³è¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊµÄÏÀ¤À¡£¸ß¤¤¤Ë·É°Õ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢°Û¤Ê¤ë°Õ¸«¤Ë¤¤¤«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤é¤ì¤ë¤«¤¬¡¢¤³¤ÎÅÞ¤Î²û¤Î¿¼¤µ¡¢Éý¤Î¹¤µ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»ÞÌî»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö°ìÄê¤ÎÍý²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤Èµá¤á¡¢¡ÖÊÌ¤ÎÅÞ¡¢¿·ÅÞ¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£