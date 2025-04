使用感や香りで選べるマンダムの「ハッピーデオ ボディシート」に、ディズニープリンセス「アリエル」デザインが登場。

『リトル・マーメイド』のパッケージに入った「超極冷 クリアサボン」が、数量限定で発売されます☆

マンダム ディズニー『リトルマー・メイド』ハッピーデオ ボディシート 超極冷 クリアサボン「アリエル」

発売日:2025年4月14日(月)

価格:オープン価格

内容:36枚入

発売場所:全国のドラッグストア、ホームセンター、スーパー、オンラインショップ、その他

マンダムのエチケットシリーズ「ハッピーデオ ボディシート」に、ディズニープリンセス「アリエル」のデザインが登場。

シリーズ史上No.1冷感の「超極冷 クリアサボン」が『リトル・マーメイド』のパッケージで限定発売されます!

マンダムの「ハッピーデオ ボディシート」は、使うときや持ち歩くときにもハッピーな気分になれるエチケットシリーズ。

なかでも「超極冷 クリアサボン」はシリーズ史上No.1のクールな使用感で、凍えるようなひんやり肌が続く、超極冷タイプのボディシートです。

『リトル・マーメイド』に登場するディズニープリンセス「アリエル」がパッケージに登場する限定デザインが爽やか☆

シートに2種の洗浄成分と乳酸(角質柔軟成分)を配合し、優しくふき取るだけで汚れをしっかりオフできます。

清潔感のあるクリアな素肌に導き、香りはみずみずしくピュアなクリアサボンです!

化粧品の機能や使用感の向上を目指して、皮膚における感覚刺激に着目し、皮膚感覚センサー「TRPチャネル(トリップチャネル)」を用いた研究に取り組むマンダム。

マンダムの「Kai-tech 技術」は、その知見を活用し、より心地よい使用感を徹底追求した独自技術です。

「ハッピーデオ ボディシート」は「Kai-tech技術」により、もっと快適に感じるクール感を実現しています☆

ひんやり肌が続く、超極冷タイプのボディシートが、ディズニープリンセス「アリエル」のデザインで登場。

マンダム ディズニー『リトルマー・メイド』ハッピーデオ ボディシート 超極冷 クリアサボン「アリエル」は、2025年4月14日より数量限定で発売です☆

