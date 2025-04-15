¡Ú¡Ö¥Ð¥Ëー¥¬ー¥Ç¥ó ÑÛ¡×¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û ¶áÆüÍ½Ìó³«»ÏÍ½Äê

¡¡¥Ù¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÑÛ¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¶áÆü³«»Ï¤¹¤ë¡£

¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ïqureate¤Î¥²ー¥à¡Ö¥Ð¥Ëー¥¬ー¥Ç¥ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÑÛ¡×¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¡ÖÑÛ¡×¤ÏºîÃæ¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¥­¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¾®°­ËâÅª¤ÊÀ­³Ê¡£À½ÉÊ¤Ç¤Ï¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¿²Å¾¤ó¤À»Ñ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

(C)2024 qureate