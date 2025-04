竹内まりやが、11年ぶりの全国アリーナツアー<大和証券グループ Presents「souvenir2025 mariya takeuchi live」supported by エアウィーヴ>がいよいよ本日からスタートする。4月15日のポートメッセなごや 第1展示館公演を皮切りに6月25日のKアリーナ横浜公演まで8都市14公演での開催となる。ツアーの初日にあわせ、竹内まりやの名曲「人生の扉」を使用した大和証券グループの新CMがスタートした。新CMは「aging with joy」(楽しみながら年を重ねる)をテーマに、様々な世代の人々が生き生きと生活する様子が描かれ、何歳なっても人生を謳歌する喜びと大切さが伝わるハートウォーミングな内容となっており、大和証券グループの「お客様の人生をより豊かにするためのパートナーとして寄り添い、生きてゆくことを楽しむ人を応援する」という想いが込められた印象深いCMになったという。さらに、CM冒頭の題字に竹内まりやの直筆が使用されているのもポイントだ。「人生の扉」は2007年に発売されたアルバム『DENIM』の収録曲。当時50歳を迎えた竹内まりやが、年齢を経ていく素晴らしさと人生観を歌っている楽曲とのこと。

リリース情報



『Precious Days (souvenir edition)』発売中:https://mariyatakeuchi.lnk.to/PreciousDayssouvenireditionCD2枚組/価格:\4,180(税込)収録曲:Disc1 CD 「Precious Days」 (全18曲収録)Disc2 CD 「Precious Live Collection」(全15曲収録)01. 待っているわ02. September03. 五線紙04. OH NO, OH YES!05. 静かな伝説(レジェンド)06. 幸せのものさし07. All I Have To Do Is Dream08. すてきなヒットソング09. 家(うち)に帰ろう(マイ・スイート・ホーム)10. 元気を出して11. みんなひとり12. プラスティック・ラブ13. 駅14. 人生の扉15. いのちの歌