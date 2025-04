東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」4F、シェフス・ロウに店舗を構えるスイーツビュッフェ「Salon de Sweets (サロンドスイーツ)」

Salon de Sweetsにて、甘酸っぱくみずみずしい、いちごの魅力をふんだんに詰め込んだ「ストロベリーフェア」が開催されます☆

イクスピアリ「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」ストロベリーフェア 2025

価格:(90分制)※一部、特別価格での提供期間が設定されています

平日ランチ:大人 2,519円(税込)、小学生 1,320円(税込)、3歳以上 572円(税込)

平日ディナー:大人 2,849円(税込)、小学生 1,639円(税込)、3歳以上 704円(税込)

休日ランチ:大人 2,849円(税込)、小学生 1,639円(税込)、3歳以上 869円(税込)

休日ディナー:大人 3,069円(税込)、小学生 1,914円(税込)、3歳以上 979円(税込)

開催期間:2025年4月16日(水)〜6月30日(月)

提供内容:

いちごのショートケーキいちごのシフォンいちごとピスタチオのパウンドケーキいちごと抹茶のムースいちごのマドレーヌいちごとレモンのレアチーズいちごのモンブランいちごのティラミスいちごソースのパンナコッタいちごサイダーのゼリーいちごとクランベリーのエンゼル

開催店舗:Salon de Sweets(サロンドスイーツ)

所在地:〒279-8529 千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ4F

イクスピアリ4階にあるスイーツビュッフェ「Salon de Sweets」にて「ストロベリーフェア」を期間限定で開催。

空気のようにふわっとした柔らかなシフォン生地が魅力の「いちごのシフォン」をはじめ、

マスカルポーネクリームといちごピューレを合わせた、爽やかな味わいと甘酸っぱい幸せを運ぶ「いちごのティラミス」や、

クランベリーを忍ばせた「いちごとクランベリーのエンゼル」

爽やかな味わいに仕上げられた「いちごとレモンのレアチーズ」

ベリーをたっぷりのせた「いちごのショートケーキ」はもちろん、

見た目も華やかな「いちごサイダーのゼリー」

しっとりとした口当たりの「いちごマドレーヌ」

「いちごソースのパンナコッタ」など、多くの人々を魅了してやまない”いちご”が織りなす甘美なひと時が楽しめます。

そのほか、ゲストの目の前で切り分けるロースト料理や新鮮野菜のサラダバーにパスタ、自分で作って楽しめるフォーやかき氷、綿菓子コーナーなど、ランチ・ディナーともにバラエティ豊かなラインアップで用意されるのも嬉しいポイント。

そんな「ストロベリーフェア」にて提供されるおすすめメニュー3種を紹介していきます☆

いちごのモンブラン

しっとりとした自家製のアーモンドタルトで仕上げられた「いちごのモンブラン」

パステルピンクがかわいらしく、いちごの心地良い甘酸っぱさがアクセントになっています。

中には華やかでフルーティーなラズベリークリームをたっぷりと、そして外側はいちごクリームで覆い、目にも美しく気分が華やぐ仕上がりのスイーツです。

いちごとピスタチオのパウンドケーキ

素朴でありながらも深い味わいが広がる「いちごとピスタチオのパウンドケーキ」

あまおうパウダーを練り込んだしっとりとした生地と、イタリア産ピスタチオペーストを使用した生地を、マーブル模様で仕上げられています。

トップにはいちご風味のチョコレートをたっぷりとコーティングし、ピスタチオの香ばしい風味と甘酸っぱいフリーズドライラズベリーが調和した、甘みと酸味が織りなす、まろやかで優しい味わいが楽しめる一品です。

いちごと抹茶のムース

フランス産いちごピューレ・あまおうパウダーを使用した「いちごと抹茶のムース」

甘酸っぱいいちごムースと、京都宇治の老舗製茶所・森半の抹茶を贅沢に使用した、深みのある抹茶ムースを二層で仕上げられています。

滑らかな舌触りと、抹茶のほろ苦い味わいは、甘酸っぱいいちごのアクセントが美味しさを引き立てます。

濃厚でありながら後味はさっぱりとした、贅沢な味わいが楽しめるメニューです。

WEB予約特典:ショコラテリーヌ&いちご・ピスタチオマカロンをプレゼント

WEB予約特典:

・ランチタイム予約限定「ショコラテリーヌ」

・ディナータイム予約限定「フェア限定マカロン」各色1つずつ

予約:https://www.tablecheck.com/shops/salondesweets/reserve

「ストロベリーフェア」開催期間中、WEB にてランチタイムに予約された方には、滑らかで濃厚なショコラテリーヌを、

ディナータイムに予約された方には、フェア限定カラーの2色で仕上げられた自家製マカロンが各色1つずつプレゼントされます。

多くの人々を魅了してやまない”いちご”が織りなす、甘美なひと時が楽しめるスイーツビュッフェ。

イクスピアリ「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」にて2025年4月16日より開催される「ストロベリーフェア」の紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post いちごの魅力を詰め込んだ「ストロベリーフェア」!イクスピアリ「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」 appeared first on Dtimes.