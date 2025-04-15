３月２２日、貴州省安順市を走る安六高速鉄道（安順−六盤水）の列車。（ドローンから、普定＝新華社記者／陶亮）

　【新華社北京4月15日】ピンクや黄色の花びらで色づいた大地を縫うように延びる鉄路。中国貴州省と安徽省では、高速鉄道の列車が満開の桜や菜の花と共演している。

３月１９日、肥東県を走る合福高速鉄道の列車。（ドローンから、合肥＝新華社記者／杜宇）
３月２２日、貴州省内を走る滬昆鉄道（上海−昆明）の列車。（ドローンから、普定＝新華社記者／陶亮）
３月２２日、貴州省安順市を走る安六高速鉄道（安順−六盤水）の列車。（ドローンから、普定＝新華社記者／陶亮）
３月１９日、肥東県を走る合福高速鉄道の列車。（ドローンから、合肥＝新華社記者／杜宇）
３月２２日、貴州省安順市を走る安六高速鉄道（安順−六盤水）の列車。（ドローンから、普定＝新華社記者／陶亮）
３月１９日、肥東県を走る合福高速鉄道の列車。（ドローンから、合肥＝新華社記者／杜宇）
３月２２日、貴州省安順市を走る安六高速鉄道（安順−六盤水）の列車。（ドローンから、普定＝新華社記者／陶亮）
３月２２日、貴州省安順市を走る安六高速鉄道（安順−六盤水）の列車。（普定＝新華社配信／姚遥）
３月１９日、肥東県を走る合福高速鉄道の列車。（ドローンから、合肥＝新華社記者／杜宇）
３月２２日、貴州省安順市を走る安六高速鉄道（安順−六盤水）の列車。（ドローンから、普定＝新華社記者／陶亮）
３月２２日、貴州省内を走る滬昆鉄道（上海−昆明）の列車。（ドローンから、普定＝新華社記者／陶亮）
３月２２日、貴州省内を走る滬昆鉄道（上海−昆明）の列車。（ドローンから、普定＝新華社記者／陶亮）
３月１９日、肥東県を走る合福高速鉄道の列車。（ドローンから、合肥＝新華社記者／杜宇）
３月２２日、貴州省内を走る滬昆鉄道（上海−昆明）の列車。（ドローンから、普定＝新華社記者／陶亮）
３月１９日、肥東県を走る合福高速鉄道の列車。（ドローンから、合肥＝新華社記者／杜宇）