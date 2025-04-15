ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 花畑を行く中国の高速鉄道 花畑を行く中国の高速鉄道 花畑を行く中国の高速鉄道 2025年4月15日 13時20分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ３月２２日、貴州省安順市を走る安六高速鉄道（安順−六盤水）の列車。（ドローンから、普定＝新華社記者／陶亮） 【新華社北京4月15日】ピンクや黄色の花びらで色づいた大地を縫うように延びる鉄路。中国貴州省と安徽省では、高速鉄道の列車が満開の桜や菜の花と共演している。３月１９日、肥東県を走る合福高速鉄道の列車。（ドローンから、合肥＝新華社記者／杜宇）３月２２日、貴州省内を走る滬昆鉄道（上海−昆明）の列車。（ドローンから、普定＝新華社記者／陶亮）３月２２日、貴州省安順市を走る安六高速鉄道（安順−六盤水）の列車。（ドローンから、普定＝新華社記者／陶亮）３月１９日、肥東県を走る合福高速鉄道の列車。（ドローンから、合肥＝新華社記者／杜宇）３月２２日、貴州省安順市を走る安六高速鉄道（安順−六盤水）の列車。（ドローンから、普定＝新華社記者／陶亮）３月１９日、肥東県を走る合福高速鉄道の列車。（ドローンから、合肥＝新華社記者／杜宇）３月２２日、貴州省安順市を走る安六高速鉄道（安順−六盤水）の列車。（ドローンから、普定＝新華社記者／陶亮）３月２２日、貴州省安順市を走る安六高速鉄道（安順−六盤水）の列車。（普定＝新華社配信／姚遥）３月１９日、肥東県を走る合福高速鉄道の列車。（ドローンから、合肥＝新華社記者／杜宇）３月２２日、貴州省安順市を走る安六高速鉄道（安順−六盤水）の列車。（ドローンから、普定＝新華社記者／陶亮）３月２２日、貴州省内を走る滬昆鉄道（上海−昆明）の列車。（ドローンから、普定＝新華社記者／陶亮）３月２２日、貴州省内を走る滬昆鉄道（上海−昆明）の列車。（ドローンから、普定＝新華社記者／陶亮）３月１９日、肥東県を走る合福高速鉄道の列車。（ドローンから、合肥＝新華社記者／杜宇）３月２２日、貴州省内を走る滬昆鉄道（上海−昆明）の列車。（ドローンから、普定＝新華社記者／陶亮）３月１９日、肥東県を走る合福高速鉄道の列車。（ドローンから、合肥＝新華社記者／杜宇） リンクをコピーする みんなの感想は？