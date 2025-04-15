21°Ì¤Ç¤â¡ÈÆüËÜ°ì¡É¤ÈÆ±³Û¡¡¾¾»³±Ñ¼ù¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¾Þ¶â¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡ÖÌ´¤¢¤ë¡×¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ë¡×
¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º
¡¡ÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Îº×Åµ¡¢º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼½éÀï¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ï¸½ÃÏ13Æü¤Þ¤ÇÊÆ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Î¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëGC¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀ©¤·¤¿¥í¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤Î½éÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£4Ç¯Á°¤ÎÇÆ¼Ô¡¦¾¾»³±Ñ¼ù¡ÊLEXUS¡Ë¤ÏºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Ç66¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢21°Ì¥¿¥¤¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¤½¤ì¤Ç¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¹â³Û¾Þ¶â¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Öµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡ÖÌ´¤¢¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡72¥Û¡¼¥ëÌÜ¤ÎºÇ½ª18ÈÖ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢ÄÌ»»11¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥Þ¥¥í¥¤¤È¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥í¡¼¥º¤Î±Ñ¹ñÀª¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç²ñ¡£1¥Û¡¼¥ëÌÜ¤Ç¥Þ¥¥í¥¤¤¬¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢À¸³¶¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÃ£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î®¤·¤¿ÎÞ¤¬Âç²ñ¤Î³Ê¤È¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤Î²ÁÃÍ¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼¨¤¹·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Î¾¾»³¤âºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Ç½Ð¾ìÁª¼ê¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¤Î66¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢21°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÊÝ»ý¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÆÀ¤¿¥Þ¥¥í¥¤¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¾Þ¶â¤âÇË³Ê¡£º£Ç¯¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤ÏºòÇ¯¤«¤é100Ëü¥É¥ëÁý³Û¤µ¤ì¤Æ2100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó30²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥¥í¥¤¤ÏÍ¥¾¡¾Þ¶â420Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6²¯±ß¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£21°Ì¤Î¾¾»³¤Ç¤â21Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3000Ëü±ß¡Ë¡£ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥×¥í¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¤ÎÍ¥¾¡¾Þ¶â3000Ëü±ß¤È¤Û¤ÜÆ±³Û¤Î¾Þ¶â¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥¥í¥¤¤Î6²¯¤Ã¤ÆÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌ´¤¢¤ë¤Ê¡×¡Ö21°Ì¤Ê¤Î¤Ë¾¾»³¤â3000Ëü±ß¤È¤Ï¡×¡ÖÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¾¡¤Ä¤è¤ê¤â¤é¤¨¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤½¤ê¤ã¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤Ê¡×¡Ö¾Þ¶âÀ¨¤¤¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¿¿·õ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë