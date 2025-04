多彩な表現が可能に！清原「推しぬい wawaちゃん」

清原は、人気の手作りぬいぐるみブランド「推しぬい」の新シリーズ「wawaちゃん」を発売。

手芸・クラフト商材の卸売業者である清原は、人気の手作りぬいぐるみブランド「推しぬい」の新シリーズ「wawaちゃん」を発売します。

「推しぬい」(ぬいぐるみの生地やさん監修)はお好みのアイテムを組み合わせるだけで簡単に本格的なオリジナルぬいぐるみを作ることが出来るクラフトブランドです。

手芸初心者の方から熟練の手芸愛好者まで楽しめる、ぬいぐるみ作りに役立つ資材を豊富に揃えています。

今回、より完成度の高い推しぬい作りの楽しさとコツを紹介する書籍『てづくり推しぬい wawaちゃん』(平栗あずさ著/出版:グラフィック社)掲載の「wawaちゃん」を再現できるシリーズが新たに加わります。

今までよりも多彩な表現が可能になり、どなたでも楽しく本格的なぬいぐるみ作りが楽しめます。

■wawaちゃんとは

アジア圏で人気を博している「棉花娃娃(ミェンファワーワー)」に由来し、名前の「娃娃(wawa)」はお人形や赤ちゃんを意味します。

繊細な顔立ちと可愛いディテールが特長の「wawaちゃん」は、推しぬいづくりの幅を広げたい方、細部にこだわったデザインを楽しみたい方におすすめです。

平栗あずさ:ぬいぐるみパタンナー/デザイナー。

『てづくり推しぬいBOOK』をはじめとした関連書籍(累計15万部)や商品を多数企画。

ぬいぐるみの生地やさんを運営し、推しぬいを広めている。

■商品ラインナップ

(1)推しぬい「ぬいのボディ wawaちゃん」

累計出荷数発売数9万体突破の「ぬいのボディ」に、「wawaちゃん」ボディが加わります。

『てづくり推しぬい wawaちゃん』の型紙を元にした2サイズに、清原オリジナルサイズを加えた3サイズ展開。

縫い目のない滑らかなほっぺで、より可愛らしいお顔に仕上がります。

さらに、立体的な耳やこぶりなおしり、そして先細の脚先には小さなつま先など、細部にこだわりが詰まっています。

11cmサイズは、清原「推しぬい」オリジナルボディで、wawaちゃんのお顔にぬいのボディ型紙を合わせて脚長にアレンジした、ミニサイズ。

ボディの生地には、肌触りにもこだわった「ぬいクロスボア さくらミルク」を使用。

ふんわりとした手触り感が魅力です。

より完成度の高い推しぬい作りはもちろん、推しのいない方もぬいぐるみ作りの楽しさを感じられます。

(2)推しぬい「ぬいフェイスワッペン wawaちゃん」

『てづくり推しぬい wawaちゃん』の書籍で特に人気の図案がワッペンとして登場。

刺しゅうが苦手な方や初心者の方でも、ワッペンを貼るだけで「wawaちゃん」の可愛い表情をまるで刺しゅうしたかのように簡単に再現できます。

ワッペンは染色ペンなどで、お好みの色に着色でき、オリジナルのカラーリングを楽しむこともできます。

(3)推しぬい「ぬいのボディ wawaちゃんテンプレート」

ボディを一から作りたい方のために用意したテンプレートにwawaちゃん版が登場。

wawaちゃんボディに合わせた11cm、15cm、20cmの3サイズ展開です。

テンプレートの穴をなぞるだけで、仕上がり線と断ち切り線をまとめて写せるため、型紙の準備にかかる手間を大幅に削減。

初めての方でもパーツの位置が一目でわかる構造で、スムーズに制作を進めてられます。

(4)推しぬい「ぬいスケルトン」

ボディを作る際に綿と一緒に入れることで、自由なポージングが可能になる専用の骨格パーツ。

15cmのwawaちゃんボディに合わせた、15cmサイズが登場しました。

首の可動を安定させる吸盤パーツと、人の関節を模したパーツを組み合わせており、ボディに自然な動きを加え、多様なポージングを楽しめます。

■推しぬいの簡易版!お子さまも楽しめる「推しフェイス」

推しをフェルトでつくる「推しフェイス」は、初めての方やお子さまも気軽に楽しめる、手軽でかわいいクラフトアイテムです。

お顔だけの「フェイスベース」は2サイズ展開、全身の「フェイスベースSドール」はお洋服を着せることもでき、より推しの表現を深めることができます。

推しだけでなく、ご家族やお友達をモチーフにしたり、オリジナルのデザインに挑戦するのもおすすめ。

完成した推しフェイスはチャームとしてバッグやポーチに付けたり、お部屋に飾ったりと、アレンジの幅も広がります。

■ぬいづくりをサポートする素材も充実「推しぬい」シリーズ

その他にも清原「推しぬい」では、ぬいぐるみ作りの手助けをする沢山の材料を取り揃えており、全国の取り扱い手芸店やオンラインショップで販売中です。

※画像に使用されているパッケージは一部変更になる可能性があります。

■「推しぬい wawaちゃん」の実物展示

「wawaちゃん」シリーズは『第49回2025日本ホビーショー』にて実物展示を行うとともに、会場での販売も予定しています。

店頭展開に先がけて、いち早く実物をご覧いただける機会となります。

ぜひ足をお運びいただき、細部にわたるこだわりを会場で確認してください。

また、会場では「推しぬい wawaちゃん」ステッカープレゼントキャンペーンを実施。

清原ブースにて「推しぬい」商品を1点以上含む、合計1,000円以上購入の方に、「wawaちゃん」ステッカーをプレゼントします!

※お一人様1回限り、数量限定のため無くなり次第終了

第49回2025日本ホビーショー [The 49th JAPAN HOBBY SHOW 2025]

会期 :2025年4月17日(木)・18日(金)・19日(土) 10:00〜17:00

会場 :東京国際展示場(東京ビッグサイト)南展示棟 南1・2・3ホール

清原ブース:ARENA ブースNo.:F-20

