米津玄師が、1月からスタートさせた国内アリーナ・ドームツアー『米津玄師 2025 TOUR/JUNK』に続いて開催したワールドツアー『KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR/JUNK』。同ワールドツアーが6日(現地時間)の米ロサンゼルス・YouTube Theaterでの公演をもって閉幕した。同ワールドツアーでは、上海、台北、ソウル、ロンドン、パリ、ニューヨーク、ロサンゼルスの7都市計10公演を実施し、全公演がソールドアウトで9万人を動員。全国で35万人を動員した国内ツアーと合わせて計44万人を動員し、約3ヶ月にわたる米津の史上最大規模のツアーは大成功を収めて完結した。

ライブでは最新アルバム『LOST CORNER』の楽曲を中心に全24曲を披露。代表曲「Lemon」、アメリカレコード協会(RIAA)からゴールド認定を受けるなど海外でも大ヒットを記録した『チェンソーマン』主題歌「KICK BACK」、ジブリ映画『君たちはどう生きるか』の主題歌「地球儀」、『僕のヒーローアカデミア』主題歌「ピースサイン」、映画『シン・ウルトラマン』主題歌「M八七」、『虎に翼』主題歌「さよーならまたいつか!」、映画『ラストマイル』主題歌「がらくた」、VOCALOID曲「ドーナツホール」など、一つひとつの楽曲が始まるたびに大きな歓声が上がり、公演を待ち望んでいた各地のファンの熱気があふれんばかりに伝わるステージとなった。米津は軽やかでリズミカルなポップソングから壮大なメロディを歌い上げるバラード、激しくダイナミックなロックナンバーまで幅広く迫力に満ちたパフォーマンスを見せ、大歓声とシンガロングが巻き起こった。アンコールではテレビアニメ『メダリスト』のオープニング主題歌「BOW AND ARROW」や、4月より放送がスタートしたテレビシリーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の主題歌「Plazma」といった最新曲も披露し、ラストを「LOST CORNER」で締め、熱狂のうちにライブは終了。米津はワールドツアーを振り返り、最終となるロサンゼルスのMCでは「これだけの人が集まってくれて、本当にうれしいです。日本語の歌で、言葉も何を言っているかわからないかもしれないけれど、それでも熱烈に迎え入れてくれるということに、本当に感激しました」と語った。米津の音楽の魅力が、国境と言語の壁を超えて伝わっていることを示したワールドツアーは、各地の熱狂的な歓声と大きな拍手に迎えられ、大成功のうちに幕を閉じた。【KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR/JUNK セットリスト】M01. RED OUTM02. 感電M03. マルゲリータM04. アイネクライネ or メランコリーキッチンM05. LADYM06. AzaleaM07. ゆめうつつM08. さよーならまたいつか!M09. 地球儀M10. YELLOW GHOST or POST HUMANM11. M八七M12. LemonM13. 海の幽霊M14. とまれみよM15. LENS FLARE or FlamingoM16. 毎日M17. LOSERM18. KICK BACKM19. ピースサインM20. ドーナツホールM21. がらくた【アンコール】M22. BOW AND ARROWM23. PlazmaM24. LOST CORNER