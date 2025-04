5月4日は「スター・ウォーズの日」! 記念ロゴ入りの特別感あふれるアイテムがディズニーストアで4月15日(火)よりお取り扱いスタートする。ディズニーフラッグシップ東京ではオリジナルイベントも開催!ディズニーストアから、5月4日の「スター・ウォーズの日」を記念して、「スター・ウォーズ」関連アイテムが豊富なラインナップで登場する。「MAY THE 4TH BE WITH YOU 2025」ロゴが入った限定アイテムや、『スター・ウォーズ/帝国の逆襲(エピソード5)』公開45周年記念アイテムなど、作品の世界観を感じられる特別感のあるアイテムが勢揃い。

ラインナップは、銀河系をイメージした黒地に名台詞「MAY THE FORCE BE WITH YOU」を大胆にデザインした「Spirit Jersey(スピリットジャージー)」の長袖Tシャツや、作品の象徴的なオープニングクロールをあしらったブルゾンなど、特別感のあるアパレルを展開。また、ライトセーバーや重厚感のあるフィギュア、記念ロゴのピンバッジなど、ファン必見のアイテムも豊富にご用意されており、ファッションから雑貨まで幅広く特別デザインやアイテムをお楽しみいただける。さらに、ディズニーストアのぬいぐるみシリーズ「Disney stanDs(ディズニースタンディーズ)」からは、『マンダロリアン』のマンダロリアン/ディン・ジャリンとグローグーのぬいぐるみセットが登場! 愛らしいグローグーは思わず抱きしめたくなっちゃいます♪オーダーメイドシリーズ「D-Made」からは、『スター・ウォーズ』関連の新アートや、『スター・ウォーズ/帝国の逆襲(エピソード5)』の劇場公開45周年を記念したアートなどが登場。さらに、ディズニーフラッグシップ東京のD-Madeラボでは、4月15日(火)〜5月6日(火)の期間でTシャツへの「MAY THE 4TH BE WITH YOU 2025」ロゴのプリント無料キャンペーンが実施される。そしてディズニーフラッグシップ東京2階のショールームでは特別売場を展開。5月4日の「スター・ウォーズの日」である5月4日(日)には、毎年大好評のオリジナルクイズを出題するクイズ大会も開催されるので、ご参加してみてはいかがだろう。4月18日(金)〜 4月20日(日)の期間、幕張メッセで開催される「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」にディズニーストアが出展することも決定。出展ブースでは、ディズニーストアの「スター・ウォーズ」関連のアイテムの展示のほか、オリジナルゲームも展開されるので、ぜひ足を運んでみてはいかがだろう。(C)Disney(C)&(TM)Lucasfilm Ltd.