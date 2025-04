【次世代電動ガン「スカーH ブラック」】 4月14日 再販 価格:80,080円

東京マルイは、次世代電動ガン「スカーH ブラック」を4月14日に再販した。価格は80,080円。

本商品は、FNエルスタール社のスカーシリーズより7.62mm口径のSCAR-Hを次世代電動ガンとして再現したもの。アルミから削りだしたレシーバーやアルマイト処理を施したバレルなど、オリジナルの質感の再現にもこだわって製造されている。

また、バレルの長さを分解の手間なくSTD(16インチ)からCQC(13インチ)に変更可能なアウターバレルチェンジ方式を採用している。さらに、特徴的な折りたたみ式ストックやマガジンが空になると発射作動がストップするオートストップシステムなども備えている。

「スカーH ブラック」詳細

価格:80,080円 全長:【16インチ】711mm(ストック折りたたみ時)/902mm/965mm(ストック伸長時)【13インチ】635mm(ストック折りたたみ時)/826mm/889mm(ストック伸長時) 銃身長:300mm 重量:3,630g(STD時/空マガジン含む) 弾丸:6mm BB(0.2~0.28g) 動力源:8.4Vニッケル水素1300mAhミニSバッテリー 装弾数:90発

上「スカーH フラット・ダークアース」、下「スカーH ブラック」

