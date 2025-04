江戸をテーマにした限定メニューも！蔦重展×アトレ上野

アトレ上野では、2025年4月22日(火)〜6月15日(日)の期間、東京国立博物館で開催の特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」とアトレ上野のコラボ企画を開催します。

蔦重展×アトレ上野

アトレ上野では、2025年4月22日(火)〜6月15日(日)の期間、東京国立博物館で開催の特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」とアトレ上野のコラボ企画を開催。

蔦重こと、蔦屋重三郎が生きた江戸時代をテーマにしたコラボメニューの展開や、アトレ上野公式インスタグラマー「アトパン&アトパンの彼女」が浮世絵風デザインに変身し、出迎えます。

(1) 「蔦重展×アトレ上野」オリジナルビジュアル

アトレ上野公式インスタグラマーの「アトパン&アトパンの彼女」が「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」「婦女人相十品 ポッピンを吹く娘」に変身したオリジナルビジュアルで、出迎え。

●重要文化財「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」(部分)

東洲斎写楽筆 寛政6年(1794)

●「婦女人相十品 ポッピンを吹く娘」(部分)

喜多川歌麿筆 寛政4〜5年(1792〜93)頃

どちらも東京国立博物館蔵 (前期展示:2025年4月22日(火)〜5月18日(日))

展開期間:2025年4月22日(火)〜6月15日(日)

場所 :アトレ上野館内

(2) 「蔦重展×アトレ上野」スペシャルコラボメニュー紹介

上野の対象レストラン・カフェで、 蔦屋重三郎が生きた江戸時代をテーマにしたコラボメニューを展開をするほか、コラボメニューを注文された方にアトレ上野オリジナルイラストカードがプレゼントされます。

【販売期間】2025年4月22日(火)〜6月15日(日)

■あんみつ みはし(WEST 1F)

蔦重展コラボあんみつ

「蔦重展コラボあんみつ」 900円(税込)

みはしの大人気商品『クリームあんみつ』に若桃と白玉、金粉をトッピングした蔦重展コラボあんみつです。

※なくなり次第終了

■ハードロックカフェ(EAST 1F)

一目千本・花影

「一目千本〈Hitomesenbon〉 (アルコール)」(写真左) 1,280円(税込)

柑橘系の華やかな飲み口と日本酒のキレのある余韻を感じられるスッキリとしたカクテルです。

「花影〈Hanakage〉 (ノンアルコール)」(写真右) 1,080円(税込)

ジンジャエールをベースにレモンジュース、バタフライピーシロップ、フランボワーズを加えました。

混ぜると色が変わるノンアルコールカクテルです。

■The Arts Fusion by L’ecrin(EAST 1F)

蔦屋重

「蔦屋重」 3,300円(税込)

洋風小鉢、肉・魚から選べる蔦重展スペシャルワンプレート(白米つき)、和洋クレープ。

和と洋のスペシャルコラボレーションメニューです。

■海鮮処 寿し常(EAST 2F)

蔦屋重三郎握り

「蔦屋重三郎握り」 3,278円(税込)

穴子や小肌など江戸前を代表するネタや桜鯛、白魚など春が旬なネタを折り込み、寿し常自慢の本まぐろも盛り込みました。

■六厘舎(WEST 1F)

つけめん痺れ

「つけめん痺れ(並)」 1,050円(税込)

花椒を中心とした「痺れ油」で刺激と清涼感をプラス。

つけめんの常識を覆した、つけめん痺れが限定復活です。

※状況により早期終売の可能性があります。

※その他のコラボメニュー実施ショップに関する詳細はアトレ上野公式ホームページを確認してください。

(3) 「蔦重展×アトレ上野」オリジナルイラストカードプレゼント

オリジナルイラストカード

「コラボメニュー」を注文されたお客様へ、「蔦重展×アトレ上野」オリジナルイラストカードをプレゼントします。

【配布期間】2025年4月22日(火)〜なくなり次第終了

※お1人様1枚限りのお渡しとなります。

《アトレ上野公式インスタグラマー アトパン・アトパンの彼女とは?》

アトパン

アトパンの彼女

アトパン・アトパン彼女がインスタグラマーを務めるアトレ上野公式Instagramでは、アトレ上野のショップ情報や上野周辺の街情報を紹介しています。

《展覧会概要》

展覧会概要

〈展覧会名〉 特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」

〈会期〉 2025年4月22日(火)-6月15日(日)

※会期中一部展示替えがあります。

〈休館日〉 月曜日、5月7日(水)

※ただし、4月28日(月)、5月5日(月・祝)は開館

〈開館時間〉午前9時30分〜午後5時

※毎週金・土曜日、5月4日(日・祝)、

5日(月・祝)は午後8時まで開館

※入館は閉館の30分前まで

〈会場〉 東京国立博物館 平成館[東京・上野公園]

■アトレ上野店施設概要

施設名 :アトレ上野

所在地 :東京都台東区上野7-1-1

営業時間:ショッピング/10:00〜21:00 レストラン/11:00〜22:30

※その他、一部営業時間の異なるショップがあります。

階数 :地上2階、一部地下1階

店舗面積:約6,500平方メートル

店舗数 :59ショップ(2025年4月15日現在)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 江戸をテーマにした限定メニューも!蔦重展×アトレ上野 appeared first on Dtimes.