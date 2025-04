AIがペダル特性を自動学習するラーニング機能付き！BESV JAPAN『PSA2』『PSF2』

次世代プレミアムe-Bike「BESV(ベスビー)」を取り扱うBESV JAPANは、2025年6月、ニューモデルとなる『PSA2』『PSF2』の2モデルをリリースします。

次世代プレミアムe-Bike「BESV(ベスビー)」を取り扱うBESV JAPANは、2025年6月、ニューモデルとなる『PSA2』『PSF2』の2モデルをリリース。

販売に先駆け、2025年4月19日・20日(土・日)に東京ビッグサイトで開催される「CYCLE MODE TOKYO 2025」にて、ニューモデルの展示・試乗や、今春から新規追加となるパーツ・アクセサリー類の展示を行います。

<イベントについて>

名称 :CYCLE MODE TOKYO2025

会期 :2025年4月19日(土)〜20日(日)

会場 :東京ビッグサイト 東6・7・8ホール

最寄駅 :ゆりかもめ 東京ビッグサイト駅/りんかい線 国際展示場駅)

BESV JAPANブース:東6ホール No.6-201

<ニューモデル『PSA2』『PSF2』について>

BESVのデザインアイデンティティが反映されているPSシリーズは、高いデザイン性とアシスト走行性能で、発売以来ご好評をいただいています。

その完成されたフレームデザインは、PSシリーズ全3モデルにおいてグッドデザイン賞を受賞しています。

新しい、PSA2、PSF2は、フレームデザインはそのままに、バッテリーやコントローラー、各種センサーや、ディスプレイなど、電装系パーツを一新しています。

これによって、デザインはそのままに、さらにe-Bikeとしての機能・性能を向上しています。

特に、BESVが誇るオリジナルアルゴリズムのスマートモードに、ラーニング機能を新しく搭載しています。

AIが、ライダーの走行中のペダル特性を学習し、ペダルトルク、ペダル回転数、スピード、斜度など、乗り方によって変化する走行傾向に合わせて、ライダーごとに異なる「自分だけのe-Bike」に進化します。

また、BESV Smart Plus APPにも対応。

スマホ連携を可能とし、エラー確認やファームウェアの更新をユーザー自身で行うことも可能となります。

【主な特徴】

・新型ディスプレイは、さらに操作性・視認性・防水性がUP。

・耐久性と応答性に優れたトルクセンサーを採用。

・新型G2.0コントローラーによる制御で、より滑らかで力強いアシストを実現。

・ラーニングスマートモードによる走行は、APPでその機能をOn/Offが可能。

・走行中、スピード、ケイデンス、ペダルトルク、斜度などの要素を各センサーによって数値化、学習しています。

これにより各ユーザーに合わせて、より快適なペダリングゾーンで走行できるよう進化をします。

・BESV Smart Plus APPに対応。

エラー履歴の確認や、OTAによるファームウェアの更新が可能になります。

・2Aスマートチャージャー採用。

充電開始時は速やかに、満充電が近づくとゆっくりと充電することで、バッテリーに負荷を与えない、優しい充電方式をとることで、バッテリーもさらに長寿命化。

●PSA2

PSA2 全4色

価格 : 258,000円(税込/予価)

カラー : Cardinal Red/Zenith Blue/Pure White/Phantom Black

重量 : 19.6kg

バッテリー: 36.3V×10.5Ah/382Wh

充電時間 : 0%→80%…3時間40分/80%→100%…2時間

タイヤ : 20×1.95/米式

●PSF2

PSF2 全2色

価格 : 318,000円(税込/予価)

カラー : Platinum white/Ebony Black

重量 : 18.9kg

バッテリー: 36.3V×10.5Ah/382Wh

充電時間 : 0%→80%…3時間40分/80%→100%…2時間

タイヤ : 20×1.5/米式

<新規アイテム>

●JGR1.1に待望の『レンジエクステンダー』が登場。

JGR1.1 レンジエクステンダー

レンジエクステンダーは、JGR1.1のダウンチューブに取り付ける198Whの外付けバッテリーです。

「FIDLOCK TWISTアダプタ」を採用し、簡単に脱着が可能。

エクステンダーを取り付けることで、アシスト走行距離を130kmから195kmに延長します。

また、BESVの独自技術によって、未走行時や、アシストOFFでの走行時、高速走行時、下り坂走行時など、メインバッテリーが出力していない際、レンジエクステンダーバッテリーから、車両本体のメインバッテリーに充電することが可能となります。

これにより、バッテリー完全内装型のJGR1.1の充電環境に関するデメリットを解消し、より多くのユーザー様にJGR1.1を利用することが可能になります。

【レンジエクステンダー】

・発売時期: 2025年6月

・価格 : 59,800円(税込/予価)

・重量 : 1.1kg

・スペック: 36V×5.5Ah/198Wh

【JGR1.1本体】

インターナルバッテリーにより、そのフレームは軽量&高剛性化され、スポーツバイク本来のフレームの美しさも両立しています。

コンポーネントは、シマノGRX 11S。

油圧ディスクブレーキに、カーボンフォークを搭載し、360Whバッテリーによるロングライドと、アシスト性能・バイクパフォーマンスの全てのバランスに優れたスポーツモデルです。

さらに、新登場となるレンジエクステンダーを取り付ければ、195kmのライドも可能となります。

40cのタイヤによって、オンロード・オフロード問わず、オールマイティなモデルとして、スポーツバイクを楽しむことができます。

・価格 :418,000円(税込)

・重量 :17.2kg(S)、17.3kg(M)

・走行距離 :130km/70km

・フレーム :アルミニウム

・F.フォーク:カーボン

・変速 :シマノGRX 11s

・ブレーキ :シマノGRX油圧式ディスク

・タイヤ :700×40c(仏式)

・バッテリー:36V×10.0Ah/360Wh

●Thousand ヘルメットに2025年カラー追加

Thousand ヘルメット新色

LA生まれのカジュアルヘルメット、『Thousand』に新色が追加されます。

いずれもシーズナルカラーとして数量限定となります。

【Thousand Heritage2.0】

・Active Ventilationによる高い通気性

・ダイヤルフィットシステムは、しっかりと頭部にフィットし、3段階の高さ調整も可能。

・ブランドを象徴するPOP LOCKで盗難を防止。

・別売りの脱着式マグネティックライトも取り付け可能

・価格 : 15,950円(税込)

・スペック : S/54-57cm(440g)、M/57-59cm(480g)、L/59-62cm(520g)

・カラー展開: (新色)Cherry Cola/Petal Pink/Old Skool blue

(現行カラー)Carbon Black/Coastal Blue/Terra Cotta/

Stealth Black/Thousand Navy/So Silver/Speedway Creme/

Willowbrook Mint/Vibrant Orchid/Phantom Black/

Pelham Blue/Apricot Crush/British Racing Green/Dove Grey

【Thousand Jr.Kids】

・子供心を忘れないデザインのKidsコレクションは、5歳のライダーから使用可能です

・取り外し可能案反射ステッカーが付属。

クリエイティブな表現が可能です。

・ダイヤルフィットシステムとマグネティックバックルで、お子様でも扱いやすく。

・価格 : 10,890円(税込)

・スペック : 49-53cm(390g)

・カラー展開: (新色)Party Purple

(現行カラー)Power Pink/Going Green/Blazing Blue/

Carbon Black/Speedway Creme/So Silver

