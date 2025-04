竹書房は、2025年4月17日に『うちはおっぺけ 3姉妹といっしょ』(著:松本ぷりっつ)第10巻を発売します。

『うちはおっぺけ 3姉妹といっしょ』松本ぷりっつ著

著者 :松本ぷりっつ

発売日 :2025年4月17日(木)

定価 :1,210円(税込)

仕様 :A5判、112ページ

ISBN :978-4-8019-4426-8

竹書房は、2025年4月17日に『うちはおっぺけ 3姉妹といっしょ』(著:松本ぷりっつ)第10巻を発売。

シリーズの累計部数は460万部を突破し、人気の3姉妹はそれぞれ社会人、大学生と大きくなり、各世代のあるあるネタや成長した3姉妹独特の天然っぷりが随所にみられる一冊。

愛犬&愛猫ネタも収録された「うち3」シリーズの決定版4コマ。

●最新刊発売記念フェアを開催!!

『うちはおっぺけ 3姉妹といっしょ』フェアPOP

フェア参加書店では、第1巻のみフェア記念の特別仕様の帯が巻かれ、さらに特製シール(全3種)を特典として配布します。

▼フェア記念『うちはおっぺけ 3姉妹といっしょ』1巻特大帯サンプル

フェア記念『うちはおっぺけ 3姉妹といっしょ』1巻特大帯サンプル

▼特製シールサンプル

『うちはおっぺけ 3姉妹といっしょ』特製シールA

『うちはおっぺけ 3姉妹といっしょ』特製シールB

『うちはおっぺけ 3姉妹といっしょ』特製シールC

※配布状況は各店舗にお問い合わせください。

※配布開始時期および、配布方法に関しましては、店舗によって異なります。

※在庫が無くなり次第終了となります。

●TSUTAYA限定 特製ブックカバー

『うちはおっぺけ 3姉妹といっしょ』TSUTAYA限定 特製ブックカバー

※TSUTAYA実施店はこちら

※配布開始時期および、配布方法に関しましては、店舗によって異なります。

※在庫が無くなり次第終了となります。

●著者情報

松本ぷりっつ

1974年生まれ。

子どものころから絵をかくことが大好きで独学でマンガをかき始める。

高校時代にマンガ雑誌に投稿し奨励賞を受けるなど早くから才能の片鱗を見せる。

短大卒業後、幼稚園教諭となり、翌年、「ザ・マーガレット」でマンガ家デビュー。

その後、結婚を機に退職、家事育児のかたわらマンガ家活動をつづける。

2005年に開設したブログ「うちの3姉妹」が大人気となり、2006年初の単行本「うちの3姉妹」を刊行、たちまちベストセラーとなる。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 愛犬&愛猫ネタも収録!『うちはおっぺけ 3姉妹といっしょ』松本ぷりっつ著 appeared first on Dtimes.