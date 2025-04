コメダ珈琲店の人気メニュー「鶏タツタバーガー」が、季節限定で復活!

生姜醤油の香りがより一層引き立つ、ザクザク大判チキンを楽しめるメニューです☆

コメダ珈琲店「鶏タツタバーガー」

販売期間:2025年4月16日(水)〜5月下旬予定

※在庫状況により販売期間が変更となる場合があります

価格:740円(税込)〜810円(税込) ※価格は店舗により異なります

販売店舗:全国のコメダ珈琲店 ※販売は一部店舗を除く

名古屋発祥の喫茶店「コメダ珈琲店」にて、2024年4月に販売され人気を博した「鶏タツタバーガー」が復活!

今回、季節限定で登場する「鶏タツタバーガー」は、生姜醤油ソースの分量を見直し、生姜の香りがより一層引き立つバーガーに仕上げられています。

やわらかな鶏むね肉を使用したザクザク衣の鶏タツタを、ふわっと香りが広がる生姜醤油ソースや、みずみずしいキャベツやオニオンスライスと合わせたバーガーです。

コメダ特製バンズで挟んだ、こだわりの鶏タツタは、バンズからはみ出るほどの大判サイズ。

より生姜の風味を感じられ、さっぱり&コク深い味わいをになって登場します☆

生姜の香りがより一層引き立つ味になって、人気バーガーが季節限定で復活。

コメダ珈琲店の「鶏タツタバーガー」は、2025年4月16日〜5月下旬まで販売予定です☆

※写真は演出上のイメージです。実際の提供方法とは異なります

※お召し上がりの際は火傷に十分ご注意ください

※風味向上等の目的で、アルコール分0.3%使用しています

