さくら情報システムは、大阪ガスビジネスクリエイトがDaigasグループ34社(2025年3月時点)にわたって会計システムを刷新したプロジェクトについて、成功事例インタビューを2025年4月15日に公開しました。

さくら情報システム

さくら情報システムは、大阪ガスビジネスクリエイトがDaigasグループ34社(2025年3月時点)にわたって会計システムを刷新したプロジェクトについて、成功事例インタビューを2025年4月15日に公開。

このインタビューでは、大阪ガスビジネスクリエイトが株式会社NTTデータ・ビズインテグラル(以下、NTTデータ・ビズインテグラル)のERPパッケージ「Biz∫(ビズインテグラル)」を採用し、法改正への迅速な対応、安定したシステム稼働、そして帳簿類のペーパーレス化を実現した詳細について紹介しています。

■事例概要 プロジェクト背景と導入の経緯

大阪ガスビジネスクリエイトは、Daigasグループのシェアードサービスセンターとして、経理業務ほかバックオフィス業務をグループ各社から受託しています。

昨今の電子化の流れや関連する法改正に迅速に対応しつつ、業務の効率化と経理品質向上を目指しており、さくら情報システムに「Biz∫」導入を依頼しました。

プロジェクトは2021年に開始され、パイロット導入を経て、2025年3月までにグループ計34社への導入を完了しています。

本プロジェクトにおいて、さくら情報システムはNTTデータ・ビズインテグラルと協力し、大規模なシステム刷新において豊富な実績と技術力を活かし、安定したシステム導入を実現しました。

また、「Biz∫」の導入により、法改正や会計ルールの変更への迅速な対応が可能になり、帳簿類のペーパーレス化が進みました。

加えて、ワークフロー機能の活用により、在宅勤務環境においても効率的な業務遂行が可能となり、全体の業務効率化に大きく貢献しています。

■さくら情報システムのBiz∫(ビズインテグラル)導入ソリューション

「Biz∫」は豊富な機能群からニーズに応じた業務単位で導入ができ、既存資産などと融合させて柔軟にシステムを変化させることができます。

さくら情報システムでは、長年にわたるERP導入実績を基に「Biz∫」のプリセールス・導入・保守を行っています。

また、お客様の状況に合わせて最適な基盤環境(クラウド・オンプレミス)を提案してもらえます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post Biz∫の導入により法改正への迅速な対応、 業務効率化、帳簿類のペーパーレス化を実現!さくら情報システム appeared first on Dtimes.