社長経験者が講義！ランナーズ『社長の実務アカデミー』

ランナーズは、中小企業の次期経営者候補を対象に業界を問わず普遍的な「社長の実務」を学習するためのオンライン講座『社長の実務アカデミー』を2025年4月15日(火)から提供開始します。

ランナーズ『社長の実務アカデミー』

提供開始日 : 2025年4月15日(火)

提供期間 : 6ヶ月間

形式 : E-ラーニング+オンライン(Zoom、Microsoft Teamsなど)

料金 : 詳細はお問合せください

コース : 個人/法人 *法人や複数名で利用可・人数に応じた割引あり

プラン : ・ライト オンライン学習のみ

・スタンダード オンライン学習+1時間/回×6回のコンサルティング

・プレミアム オンライン学習+2時間/回×6回のコンサルティング

*ライトプランは個人のお客様のみの提供

■『社長の実務アカデミー』とは

『社長の実務アカデミー』は、開発者である同社代表取締役・関根自身の16年以上に及ぶ経営者経験や事業承継経験から得た、「現場との対話」「人・モノ・金・情報の管理」や「意思決定」など業界を問わない普遍的な「社長の実務」を、これから経営者を目指す方・次期経営者候補の方に学んでいただくためのオンライン講座です。

社長の実務は2階層になっている

■講座の特長

<他では学べない、経営者実務を講義>

経営者に必須である、「8つ(財務・分析・交渉・人心掌握など)の経営実務スキル」や「社長が学ぶべきお金の知識」など大きく6つの題目に分けてオンライン学習や調査ワーク、およびリモートセッションで6ヶ月かけて講義します。

<コンサルタントによる手厚いフォロー>

同社のコンサルタントによる質問・疑問を解消するフォローが月に一度実施されます。

すべてのコンテンツを学習後、ご希望の方には同社コンサルタントが伴走サポートにつき、経営者としての独り立ちを支えます。

<経営経験者による適切なアドバイス>

前述のとおり、同社代表には全国展開企業の経営者を務めた経験があります。

新規事業の拡大など発展的な仕事だけではなく、不採算事業の立て直し、海外事業からの撤退など修羅場をくぐり抜けており、受講者様へ瞬時に適切なアドバイスができる強みがあります。

『社長の実務アカデミー』では、受講者様の実力を効率的に高め、直面するリアルな課題の解消をサポートします。

■ワーク

『社長の実務アカデミー』では、下記ワークを実施予定です。

<「新社長の確認リスト」>

関根が過去に遭遇したトラブルや問題を基に、今後、次期経営者が会社を掌握する上で知っておくべき確認事項をリスト化しました。

「会社/組織/資産の情報」をはじめ、15の分類項目・計118個の確認ポイントを細かにリストアップしています。

本リストを活用することで、自社の把握しておくべきポイントを確認・理解でき、就任後に対処すべき問題や課題がリストアップされ、また、時間の浪費およびトラブル遭遇回避につながります。

<「Workbook」>

上記「新社長の確認リスト」と同様の項目や「会社を継ぐ理由」「経営軸」などの設問に対して実際に書き出すことで、自社の実態や課題を正確に捉えたレポートができあがるワークです。

社長就任前に自社に対する理解を深め、起こりうる問題や課題に事前に備えられます。

<「社長の引継書」>

現社長(=先代)から次期経営者に向けて、事業承継に関する設問をひな形に沿って埋めてレポートを作成いただくワークです。

親子である照れくささもあり、先代から引継ぎ内容を聞き出すことが難しかった経験から、第三者である同社が書式を用意し、先代と次期経営者を仲介する方法を発案しました。

他、自社の実際の数値を基に分析項目や数値分析の技能を身に着け、かつ、自社に必要なデータが揃っているか否かの洗い出しや数値管理の改革要否を判断する「分析関連のワーク」を用意しています。

■受講のメリット

通常のオンライン講座は「コンテンツを視聴して終了」と受動的な学習ですが、『社長の実務アカデミー』では調査やワークを通して、「社長のやるべき実務を把握」から「社長の引継ぎ書完成」までを一気通貫して講義します。

実務で即時活用できるスキルを体得すると同時に、事業承継の不安を解消できる構成となっています。

そして日常業務の実務力を鍛えることで、「ビジョン構築」「経営戦略立案」など非日常業務の強い基盤作りに貢献します。

これが受講者にとっての最大のメリットであり、同社の強みと自負しています。

同社は誰も教えてくれない、社長の“実務”を伝えられます。

