昼はハンバーガー専門店、夜はステーキフリット専門店に！Lantern steak

『Lantern burger(ランタンバーガー)』にて、2025年4月15日(火)より、ディナータイムをボリューム満点のジューシーなお肉と山盛りのポテトが楽しめる「ステーキ&フリット」専門店『Lantern steak(ランタンステーキ)』としてリニューアルオープンします。

Lantern steak

所在地 : 東京都新宿区神楽坂3-2-4 クレール神楽坂1階

オープン日: 2025年4月15日

営業時間 : Lantern burger 11:00〜17:00(ラストイン16:30)

Lantern steak 平日17:00〜23:00(ラストイン22:00)

日祝17:00〜22:00(ラストイン21:00)

定休日 : 年末年始

これにより昼はハンバーガー専門店、夜はステーキフリット専門店として二毛作の昼夜二業態店舗『Lantern burger&steak』として生まれ変わります。

つきましてはオープン記念として4/15(火)〜4/21(月)までディナータイムのアルコールを全品半額で提供します。

■「ステーキフリット」とは

ジューシーに焼いた赤身肉とカリカリに揚げたフライドポテト(フリッツ)を組み合わせたフランス発祥の料理で、子供から大人まで多くの人に愛されるフランスの国民食です。

フリッツは、マッシュポテトにも変更可能です。

■ランタンステーキのこだわり

1.赤身の旨みと柔らかい食感を楽しめる、あっさりとした味わい。

脂肪が少なく、肉本来の旨味をしっかり楽しめるUS産アンガスビーフハンギングテンダーを使用。

筋繊維が細かく、赤身の美味しさを活かしながら、しっかりとした食べ応えも楽しめます。

2.肉の旨みを最大限に引き出すこだわりの調理法

最適な低温調理法で、さらに柔らかい仕上がりに。

肉の旨みを最大限に引き出すため、ミディアムレアでの提供。

低温調理した肉を鉄板で一気に焼き上げ、表面は香ばしく、中はしっとりと仕上げる技法を採用しました。

3.自家製のスペシャルソース

色鮮やかな緑色の特製ソースは発酵バターやフレッシュなハーブ、スパイスとガーリックが調和し、肉の旨味を最大限引き立てる味わいです。

フリットにつけて食べるのもおすすめです。

他にマスタードソースや塩胡椒(ディジョンマスタード付)も選択可能です。

■ステーキバーガーの提供

ステーキをそのままサンドイッチにした、ジューシーなステーキバーガーは店内でもテイクアウトでも楽しめます。

鉄板で焼き上げたステーキを旨味溢れる肉汁を吸い取った特注のパンと自家製のソースをからめたサンドは絶品です。

フリッツと一緒に召し上がりください。

ステークフリット 〈単品〉 2,780円

〈コース〉3,980円

ステーキバーガー 1,980円

ステーキバーガー

■オープン記念イベント

オープンを記念して2025年4月15日(火)から4月21日(月)までの期間限定で、ディナータイムはアルコールを何杯頼んでも全品半額になるというお得なイベントを開催!

ビールやハイボール、グラスワインまで、お酒全品を半額で提供します。

・『ハイボール』 通常価格605円→期間中は302円

・『グラスワイン』 通常価格605円→期間中は302円

・『ジンソーダ』『ラムソーダ』 通常価格605円→期間中は302円

・『ハートランド 生ビール』 通常価格715円→期間中は357円

※混雑時は90分制とさせていただきます。

昼バーガー×夜ステーキ

店内

