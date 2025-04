飲食店などで友人や家族と話している際、近くのテーブル席に座っている他の客がうるさく、相手が何を言っているのか聴き取るのに苦労した経験がある人もいるはず。2025年4月に学術誌のProceedings of the Royal Society B(英国王立協会紀要B)に掲載された論文で、「騒がしい場所で声を聴き取るための簡単な方法」が示されました。Moving rhythmically can facilitate naturalistic speech perception in a noisy environment | Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2025.0354This Simple Trick Could Help You Hear Better in a Noisy Room : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/this-simple-trick-could-help-you-hear-better-in-a-noisy-roomFinger tapping rhythm boosts speech comprehension in noisy environmentshttps://newatlas.com/learning-memory/tapping-finger-hearing-comprehension/フランス・エクス=マルセイユ大学の研究チームは、人間が音声を理解する際に「運動」が果たす役割を明らかにするため、いくつかの実験を行いました。研究チームによると、運動系は単に体の動作を実行するだけでなく、時間情報の統合や再利用に貢献しているとのこと。実験の被験者はいずれもフランス語を母語としており、誰かが指定された文章を読み上げる録音音声を聴きました。しかし、音声のバックグラウンドにはノイズが流されており、そのままでは文章を聴き取ることが困難にされていました。研究チームは、被験者に対していくつかの異なる指示を与えて、どのような方法がうるさい環境で音声を聴き取る能力を改善するのかを調べました。1つ目の実験では、35人の被験者に雑音が混じった長い文章を聴かせ、認識した単語を書き留めさせました。この際、被験者にそれぞれ異なるビート(遅いビート、中程度のビート、速いビート、自分のペースに合わせたビート)に合わせて指をトントンとたたく(タッピングする)よう求めました。対照実験として、一部の被験者には指をたたかないまま音声を聴くよう求めました。実験の結果、音声を聴く際に「自分のペースで指をタッピング」あるいは「指定されたビートに合わせて指をタッピング」した被験者は、文中に含まれる単語を識別する能力が有意に高くなることが判明しました。特に聴き取り能力が向上するのは、中程度のビート、具体的には1秒間に約2回のタッピングを行った場合でした。この1秒間に約2回というペースは、被験者に聴かせた文章の単語の速さとほぼ同等でした。続いての実験では、自由に、あるいは決まったビートに合わせてタッピングした場合と、指定されたビートを黙って聴いた場合の聴き取り能力を比較しました。その結果、タッピングせずにビートを聴いただけの被験者は、それほど聴き取り能力が向上しないことが確認されました。これらの結果は、体を動かすことが聴き取り能力の向上に役立つことを示しています。研究チームは、「これらの知見は、自然な音声の時間的ダイナミクスの処理における、運動系の機能的役割を示す証拠となります」と結論付けています。最後に、別の28人の参加者を対象とした3つ目の実験では、雑音の多い文章を聴く前に1つの単語を口に出すことで、感覚処理が向上するかどうかを分析しました。その結果、たとえ発声した単語が文章と関連していなくても、聴き取り能力が向上することも確認されました。これも、身体の動きが音声聴き取りに重要なことを示唆しています。科学系メディアのScience Alertは、「一定のリズムで指をたたくと、騒音の中でも声に『同調』できる可能性があると示唆されています」「レストランで隣のテーブル席が騒がしく、デート中なのに相手の声が聴き取れないという人は、ぜひ試してみてはいかがでしょうか」とコメントしました。