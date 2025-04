Da-iCEが、4月23日に配信リリースする、2025年4月期テレビ朝日系新ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』主題歌となる新曲「Black and White」の一部音源がドラマ予告映像にて解禁されたことをアナウンスした。本楽曲は、作詞を花村想太、MEG.ME、作曲を花村想太、MEG.ME、Louis、編曲はMEG.ME、Louisという布陣で構成されており、Rap詞は「I'll be your HERO」でも作詞曲に参加した、Z世代を代表するグローバルアーティストであるAyumu Imazuが手掛けている。

ドラマは、ベストセラー作家・知念実希人が手掛ける小説『天久鷹央の推理カルテ』シリーズを初のドラマ化。現役の医師でもある知念が、実際の症例をもとに想像力を膨らませて描いた骨太の医療ミステリーで、シリーズ累計360万部を突破している。2025年1月からはアニメ版の放送・配信もスタートした。本ドラマの主人公・天久鷹央役は、テレ朝連ドラ初主演となる橋本環奈が務め、異色の天才ドクター役に初挑戦となる。さらに本作には、三浦翔平も内科医・小鳥遊優役として出演することが決定している。

リリース情報

◆デジタルシングル「Black and White」

2025年4月23日(水)リリース

TikTok先行配信:https://vt.tiktok.com/ZSrQhCnrS/



◆Live PKG『Da-iCE 10th Anniversary Arena Tour 2024 -MUSi-aM-』

2025年5月28日(水)発売

Da-iCE.lnk.to/ArenaTour2024MUSi-aM

ライブ情報

<Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE->

https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1122278

◆公演スケジュール(開場時間 / 開演時間)

2025年10月7日(火)大阪城ホール 17:30 / 18:30

2025年10月8日(水)大阪城ホール 17:30 / 18:30

2025年10月29日(水)静岡エコパアリーナ 17:30 / 18:30

2025年10月30日(木)静岡エコパアリーナ 17:30 / 18:30

2025年11月2日(日)福岡・マリンメッセ福岡A館 16:00 / 17:00

2025年11月3日(月・祝)福岡・マリンメッセ福岡A館 14:00 / 15:00

2025年11月11日(火)埼玉・さいたまスーパーアリーナ 17:00 / 18:30

2025年11月12日(水)埼玉・さいたまスーパーアリーナ 17:00 / 18:30

関連リンク

◆ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』サイト

◆Da-iCE オフィシャルサイト

◆Da-iCE オフィシャルX

◆Da-iCE オフィシャルInstagram

◆Da-iCE オフィシャルYouTubeチャンネル

◆Da-iCE オフィシャルTikTok

また、本日からTikTokにて先行配信もスタートしたので、こちらもぜひチェックしてみてほしい。