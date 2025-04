BOYNEXTDOORが、4th EP『No Genre』を5月14日(韓国は13日)にリリースすることが決定した。本作は「No Matter ver.」「No Route ver.」「No Limit ver.」の全3形態のほか、「Board Game ver.」がメンバー別の全6形態で展開。Weverse Shop JAPANのみでは「Weverse Albums ver.」も販売される。

リリース情報



4th EP『No Genre』韓国発売日:2025年5月13日(火)日本発売日:2025年5月14日(水)※日本お届け日※発売日は変更になる可能性がございます。■予約販売開始日時2025年4月15日(火)11:00〜■形態・販売価格『No Genre』全3形態 (No Matter / No Route / No Limit ver.)\3,080(税込)『No Genre (Board Game ver.)』全6形態\2,200(税込)『No Genre (Weverse Albums ver.)』全1形態\1,760(税込)■商品内容『No Genre』- Photo Book:W220 x H220(96 ページ)※各形態別- CD-R:W120 x H120※各形態別- Photo Print:W100 x H140※各形態別(6種のうちランダム1種)- Portrait Sticker:W111 x H158※全形態共通(6種のうちランダム1種)- Logo Sticker:W111 x H158※全形態共通- Photocard:W55 x H85※各形態別(6種のうちランダム1種)- Unit Photocard:W55 x H85※各形態別(9種のうちランダム1種)- Folded Poster:W340×H250 / W370×H170 / W200×H300※各形態別『No Genre (Board Game ver.)』- PACKAGE / GAMEBOARD:W220 x H220 / W580 x H440- TOKENS & DICE:W205 x H205- CD-R:W120 x H120- ENVELOPE:W125 x H125- TRAILER FILM PHOTOCARD:W55 x H85(6種のうちランダム1種)- LYRIC CARD:W205 x H205(6種のうちランダム1種 / 5枚セット)- IMAGE CARD:W205 x H205(6種のうちランダム1種)『No Genre (Weverse Albums ver.)』- Package:W120 x H90- Paper Money:W110 x H50(6種セット)- MV Photocard:W55 x H85(6種のうちランダム1種)- ID Card (QR Card):W85 x H55(6種のうちランダム1種)- ID Photo:W35 x H45(6種のうちランダム1種)※サイズや商品内容は制作元の事情により事前告知無しに変更になる場合がございます。■CD購入特典[応募抽選用シリアルナンバー]『No Genre』および『No Genre (Board Game ver.)』のCD1枚ご購入につき「応募抽選用シリアルナンバー」を1つ差し上げます。※『No Genre (Weverse Albums ver.)』には配布されません。※特典は先着です。無くなり次第予告なく配布終了になります。※「BOYNEXTDOOR Weverse Shop」でご購入の方は、Weverse Shopの「シリアルコード受け取りサービス」よりオンラインで指定日時よりシリアルナンバーをご確認いただけます。UNIVERSAL MUSIC STOREでご購入いただいた方は、商品と同梱して「応募抽選用シリアルナンバーチラシ」をお送りいたします。※賞品の内容、応募詳細は後日発表いたします。[ショップ別購入特典]No Genre』単品購入特典・Weverse Shop:ホログラム入りフォトカード1枚(全6種のうちランダム1種)【A】・UNIVERSAL MUSIC STORE:フォトカード1枚(全6種のうちランダム1種)【B】・HMV(@Loppi・EC含む):フォトカード 1枚(全6種のうちランダム1種)【C】・タワーレコード(タワーオンライン含む):フォトカード1枚(全6種のうちランダム1種)【D】・Amazon.co.jp:ポストカード1枚(全1種)・楽天ブックス:ポストカード1枚(全1種)◆No Genre』3形態セット購入特典・Weverse Shop:A4クリアポスター1枚+ホログラム入りフォトカード(6枚セット)【A】・UNIVERSAL MUSIC STORE:A5クリアファイル1枚+フォトカード(6枚セット)【B】『No Genre (Board Game ver.)』単品購入特典・Weverse Shop:ホログラム入りフォトカード1枚(全6種のうちランダム1種)【E】・UNIVERSAL MUSIC STORE:フォトカード1枚(全6種のうちランダム1種)【F】・HMV(@Loppi・EC含む):フォトカード 1枚(全6種のうちランダム1種)【C】・タワーレコード(タワーオンライン含む):フォトカード1枚(全6種のうちランダム1種)【D】・Amazon.co.jp:ポストカード1枚(全6種のうちランダム1種)・楽天ブックス:ポストカード1枚(全4種のうちランダム1種)ぁNo Genre (Board Game ver.)』6形態セット購入特典・Weverse Shop:ホログラム入りフォトカード(6枚セット)【E】・UNIVERSAL MUSIC STORE : フォトカード(6枚セット)【F】※特典は先着です。無くなり次第予告なく配布終了になります。※『No Genre』の3形態セットならびに『No Genre (Board Game ver.)』6形態セットをご予約・ご購入のお客様はセット販売の商品ページからご予約ください。CDを1枚ずつ単品で購入されてもセット購入特典は付きませんのでご注意ください。※Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STOREでは、.札奪塙愼特典と単品購入特典の絵柄は同一です。各ショップの特典の絵柄は異なります。『No Genre』と『No Genre (Board Game ver.)』のフォトカードの絵柄は異なります。※HMVとタワーレコードの『No Genre』と『No Genre (Board Game ver.)』のフォトカードの絵柄は同一です。※各種フォトカードはランダムで差し上げます。メンバーを指定することはできません。※絵柄は後日発表いたします。■予約販売サイト★BOYNEXTDOOR Weverse Shophttps://go.weverse.io/qt3S/cttlkdn6★UNIVERSAL MUSIC STOREhttps://umusic.jp/IgMUmhqt★HMVhttps://www.hmv.co.jp/news/article/250411129/★タワーレコードhttps://tower.jp/article/feature_item/2025/04/15/1001★Amazon.co.jphttps://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0F4K72917|B0F4K9N1FF★楽天ブックスhttps://r10.to/hNExHx