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- Photo Book¡§W220 x H220¡Ê96 ¥Ú¡¼¥¸¡Ë
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- CD-R¡§W120 x H120
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- Photo Print¡§W100 x H140
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- Portrait Sticker¡§W111 x H158
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- Logo Sticker¡§W111 x H158
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- Photocard¡§W55 x H85
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- Unit Photocard¡§W55 x H85
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- Folded Poster¡§W340¡ßH250 / W370¡ßH170 / W200¡ßH300
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- PACKAGE / GAMEBOARD¡§W220 x H220 / W580 x H440
- TOKENS & DICE¡§W205 x H205
- CD-R¡§W120 x H120
- ENVELOPE¡§W125 x H125
- TRAILER FILM PHOTOCARD¡§W55 x H85
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- LYRIC CARD¡§W205 x H205
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- IMAGE CARD¡§W205 x H205
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- Package¡§W120 x H90
- Paper Money¡§W110 x H50
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- MV Photocard¡§W55 x H85
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- ID Card (QR Card)¡§W85 x H55
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- ID Photo¡§W35 x H45
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¡úBOYNEXTDOOR Weverse Shop
https://go.weverse.io/qt3S/cttlkdn6
¡úUNIVERSAL MUSIC STORE
https://umusic.jp/IgMUmhqt
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https://www.hmv.co.jp/news/article/250411129/
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https://tower.jp/article/feature_item/2025/04/15/1001
¡úAmazon.co.jp
https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0F4K72917|B0F4K9N1FF
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2025Ç¯6·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËOPEN 17:00 / START 18:00
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