フルート奏者のCocomi(23)とモデルのKoki,(22)姉妹がそれぞれのInstagramで、誕生日を迎えた母で歌手の工藤静香(55)を祝福。幼少期の親子ショットを公開した。

【映像】工藤静香とCocomiやKoki,の幼少期ショット(複数カット)

これまでにもInstagramで母との仲むつまじい親子ショットを披露していた2人。54歳の誕生日にはKoki,が若き日の工藤やベッドでの親子ショットなどを投稿していた。

Cocomiは幼少期の親子ショットを公開

4月14日の55歳の誕生日には姉妹それぞれストーリーズで母の写真を公開。Cocomiは幼少期の親子ショットを添え、「はっぴっぽー」とコメント。Koki,も「Happy Birthday to the best mum in the world」と愛犬を抱える笑顔の工藤の姿をアップし、母への思いをつづっている。(『ABEMA NEWS』より)