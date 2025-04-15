ÊÉ²è¤ÎÁ°¤Ç¥Ñ¥·¥ã¥ê¡ª¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡È¶á±Æ¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ã¤³¤ê¡Ö»Õ¾¢¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö°ìÂÎ´¶¤¬¡×
¡¡Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê73¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¥Ï¥ï¥¤¡¢¥«¥«¥¢¥³¤ÎÊÉ¤Î³¨¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Àå¤ò½Ð¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÉ²è¤ÎÁ°¤Ç¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ËÃ»¥Ñ¥ó»Ñ¤Ç¤¿¤¿¤º¤à¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö»Õ¾¢¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¤ë¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¤É¤³¤«ÄáÉÓ¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¤Ù¡¼¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë!?¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤Í¡Ä°ìÂÎ´¶¤¬¡ª¡×¡ÖÄáÉÓ¤µ¤ó¤â²Ä°¦¤¤¤ï¤¡¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÄáÉÓ¡£º£Ç¯2·î¤Ë¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¥â¥â¥³¤ÎOH¡ª¥½¥ì¡ª¤ß¡Á¤è¡ª¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢ÊÌÁñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ÄáÉÓ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤òÎ×¤àÁ´ÌÌ¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢Àä·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥½¥Õ¥¡¡¼¤ËºÂ¤ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¡Ö¤À¤±¤É¡¢ÊÌ¤Ë¤¨¤Ã¤È¡Ä6¤Ä¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¶Ã¤¤Î¹ðÇò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£