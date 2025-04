『スター・ウォーズ』シングルプレイヤー向け新作ターン制戦術ゲーム『STAR WARS Zero Company』が発表された。2025年4月19日より開催の「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」にて初公開が予定される。

現時点では1枚のキーアートが公開されているのみで、詳細は不明。キーアートには、ライトセーバーを構えたジェダイらしきエイリアンやクローントルーパー、マンダロリアン、R5ドロイドの姿を確認できる。中央に腰掛ける男はバトルドロイドの姿をホログラムに写している。時代設定はプリクエルまたはそれ以降となるようだ。

Engage in turn-based tactical combat - STAR WARS Zero Company.



Join us at celebration on April 19 for a panel with , , and where we’ll share a world-exclusive first look at our new game.



