GITANE

ロックバンドGITANEが、2025年8月、東京で6年ぶりのバンドスタイルを含む2Daysライブを行う事が決定した。

ギター・本田毅、ベース・本田聡、の本田兄弟とヴォーカル・JUN ELDINGによるロックバンド「GITANE」は、8月2日に代官山SPACE ODDで6年ぶりにバンドスタイルのライブ GITANE LIVE 2025『MIRACULOUS ENCOUNTER』、そして翌3日は追加公演として『MIRACULOUS ENCOUNTER+』を大岡山GoodStock Tokyoで開催する。

2019年に東京大阪で行われた17年ぶりの再集結ライブはチケット即完売となる好評ぶり。その後2023年にアコースティックスタイルのライブを行ったものの、バンドの真骨頂とも言える本格的なバンドスタイルでのライブは実に6年ぶりの開催となる。■ライブ情報【GITANE LIVE 2025『MIRACULOUS ENCOUNTER』】日程:2025年8月2日(土)場所:東京 代官山 SPACE ODD時間:開場 17時15分 / 開演 18時00分料金:前売り 7500円 / 当日 8000円(共にドリンク代別)席種:スタンディングチケット一般発売:5月31日(土)12時00分~(未就学児童の入場不可)<イープラス プレオーダー受付>受付期間 4月25日(金)21時00分 〜 5月6日(火)23時59分入金期間 5月8日(木)13時00分 〜 5月10日(土)21時00分受付URL https://eplus.jp/gitane2025/問合せ先:ネクストロード 03-5114-7444(平日14時00分〜18時00分)追加公演(トーク&アコースティックライブ)●【GITANE LIVE 2025『MIRACULOUS ENCOUNTER +』】日程:2025年8月3日(日)場所:東京 大岡山 Goodstock Tokyo時間:開場 17時30分 / 開演 18時00分料金:4,000円(ドリンク代別)席種:座席ありチケット一般発売:4月26日(土)12時00分~(未就学児童の入場不可)【GITANE(ジターン)】ギター・本田毅、ベース・本田聡、の本田兄弟とヴォーカル・JUN ELDING によるロックバンド。1999年に徳間ジャパンよりデビュー。本田兄弟の洗練された完成度の高いロックサウンドと、時にヘミングウェイのようだと評された世界観を持つ歌詞をJUN ELDING が歌い上げる、これがGITANE特有の世界である。今回スウェーデン在住のボーカル、JUN ELDING がこのライブのために帰国。地理的な問題で三人が一堂に会するチャンスが限られてきており、本公演は絶対に見逃してはいけないものとなりそうだ。この夏、このライブを開催できる奇跡を『MIRACULOUS ENCOUNTER(奇跡の邂逅)』というタイトルに込め、最高の2日間を届ける。【メンバー】<JUN ELDING (エルディング純) 旧姓:森岡純>1991年〜2007年、日本でシンガー、ソングライター、アーティストとして活動。2007年よりスウェーデン・ストックホルム在住。スウェーデンでもイベントにライブ出演等、不定期であるが音楽活動を続けている。<TAKESHI HONDA (本田毅)>1961年12月31日生、東京出身1986年「PERSONZ」のギタリストとしてメジャーデビュー

アルバム”DREAMERS ONLY”はオリコンチャート1位を獲得

横浜アリーナ1万人ライブや、数回の武道館公演も大成功を収める その独自のギタースタイルで新時代のギターヒーローとして人気を得て、「エフェクターの魔術師」とも呼ばれる 1992年「PERSONZ」を脱退脱退後、バンド「GITANE」、「fringe tritone」結成

他アーティストのプロデュース、レコーディング、ライブなど精力的に行う

サポート歴は、氷室京介、安室奈美恵、INORAN、清木場俊介、他 2002年「PERSONZ」にゲストギタリストとして復帰 2015年「PERSONZ」24年ぶりの武道館公演を成功させる 2024年「PERSONZ」結成40周年ツアーに参加〜現在も活動中2016年キャリア初のソロプロジェクト”Effectric guitar”始動2019年テイチクエンタテインメントより1stソロアルバム『Effectric guitar』発売ソロ初のホールライブを東京全労済ホール / スペース・ゼロにて開催2023年テイチクエンタテインメントより2ndアルバム 『Effectric Guitar II』、初のボックスセット『Effectric Guitar BOX』発売本田毅オフィシャルサイトEffectric Guitar .comhttps://effectricguitar.com<SATOSHI HONDA (本田聡)>1965年10月20日生、東京出身。1989年「GD FLICKERS」のベーシストとしてVICTORよりメジャーデビュー。その後 Rittz(東芝EMI)、VERSUS、GITANE(徳間ジャパン)、buG、fringetritoneを経て、現在は自らが中心となって立ち上げたバンド『サトシホンダドットコム』にて活動中。ベーシストでありながら、プレイングマネージャーとして自主レーベル「buG in the HEAD」の代表も務める。https://satoshihonda.com【Information】GITANE Official HP ( https://www.gitane.org/ )GITANE Facebook( https://www.facebook.com/gitane.org/ )