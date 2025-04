NVIDIAが、AIスーパーコンピューターをアメリカで製造する初の試みを行うことを発表しました。今後4年で最大5000億ドル(約72兆円)規模のAIインフラを構築する計画で、これはドナルド・トランプ大統領の「自国の製造業の力を強める」という狙いとも合致するものです。NVIDIA to Manufacture American-Made AI Supercomputers in US for First Time | NVIDIA Blog

Within the next 4 years, NVIDIA plans to produce up to half a trillion dollars of AI infrastructure in the U.S. - partnering with TSMC, Foxconn, Wistron, Amkor & SPIL.



We're meeting the demand for AI chips and supercomputers, strengthening supply chains, and boosting resiliency.

https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-manufacture-american-made-ai-supercomputers-us/NVIDIAによると、同社はアリゾナ州でNVIDIA Blackwellチップを、テキサス州でAIスーパーコンピューターを製造・テストするために、100万平方フィート以上の製造スペースを開設したとのこと。NVIDIA Blackwellチップはアリゾナ州フェニックスにあるTSMCのチップ工場で生産が開始されています。AIスーパーコンピューターについては、テキサス州ヒューストンでFoxconnと、テキサス州ダラスでWistronと共同で製造工場を建設中。両工場は今後12カ月〜15カ月で量産体制が整う見込みとのことです。また、NVIDIAは今後4年以内に、TSMC、Foxconn、Wistron、Amkor、SPILとの提携を通じて、アメリカで最大5000億ドル規模のAIインフラを構築する計画を立てています。AIチップとAIスーパーコンピュータのサプライチェーンは複雑で、製造、パッケージング、組み立て、テストなど工程が多岐にわたります。NVIDIAは工程ごとに各社と提携し、製造はTSMCやFoxconn、Wistronと、パッケージングとテスト業務ではAmkorおよびSPILと提携するとのことです。NVIDIAは「当社のAIスーパーコンピューターは、AIを処理することだけを目的として作られたデータセンターのエンジンに当たるもので、新しいAI産業を支えるインフラです。今後数年間で、数十の『ギガワットAI工場(gigawatt AI factories)』と呼ばれる拠点を建設する見込みです。アメリカのAI工場向けにNVIDIAのAIチップとスーパーコンピューターを製造することで、今後数十年にわたって数十万人の雇用が創出され、数兆ドル(数百兆円)規模の経済的な安定性がもたらされるはずです」と伝えています。自国の製造業を強化し、雇用を創出するという取り組みは、トランプ大統領がまさに求めるものであり、NVIDIAの動きは現政権の意向を反映したものと見ることもできます。NVIDIAのジェンスン・フアンCEOは「AIインフラのエンジンが初めてアメリカで構築されます。アメリカの製造業の力を得ることで、AIチップやスーパーコンピューターに対する驚異的な需要の高まりに適応し、サプライチェーンを強化し、回復力を高めることができます」と語りました。