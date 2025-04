松本孝弘率いるTMG、最新ライブ映像作品のリリース決定！BABYMETALも出演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■再集結したTMGのレコーディング風景やツアーを追ったドキュメンタリーも収録!

松本孝弘率いるTMGが、DVD&Blu-ray『TMG LIVE 2024 -Still Dodging The Bullet-]』を5月28日にリリースすることが決定した。

2024年に再始動を果たし20年ぶりに全国ツアーを敢行したTMG。結成時からのメンバーであるジャック・ブレイズ(Ba&Vo/ナイト・レンジャー)とエリック・マーティン(Vo/MR.BIG)に加え、今回は、マット・ソーラム(Dr/ex. ガンズ・アンド・ローゼズ)が参加。トップクラスのアーティストが顔を揃えたTMGは、変わらぬロックスピリットと、キャリアを重ねたからこその上質な音楽性とプレイで熱狂の渦を巻き起こした。

同じく20年ぶりにリリースした2ndアルバム『TMG II』からの楽曲を中心に組まれたライブは、多彩な魅せ方で瞬時に会場全体のボルテージを高める手腕を発揮。本作には、躍動感あふれる中にポップでキャッチーな雰囲気を放つTMGも、ツアーファイナル・東京ガーデンシアター公演にのみ登場したBABYMETALを交えた煌びやかなステージも収録。

迫力とともに印象的なシーンが途切れない本編に加え、特典DISCには、再集結したTMGのレコーディング風景や熱気に包まれるZepp公演のライブ映像4曲を含む、ツアー最終日までを追ったドキュメンタリーが収録される。

リリース情報

2025.05.28 ON SALE

DVD&Blu-ray『TMG LIVE 2024 -Still Dodging The Bullet-]』

TMG OFFICIAL SITE

https://takmatsumotogroup.com/

B’z OFFICIAL SITE

https://bz-vermillion.com/