ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡6Àï¤Ö¤ê5¹æ¡ªËÜÎÝÂÇ¤Çº£µ¨ºÇÂ®180¥¥íÃÆ¤ËËþÀÊËÜµòÂç¶½Ê³¡¡¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¥Ç¥³¥ë¥ÆCM¤Î½é±é½Ð
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ê2025Ç¯4·î14Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè1ÂÇÀÊ¤Ç2Àï¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤Ç6»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤ë5¹æËÜÎÝÂÇ¡£4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ï²áµî5ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¤ÈÁêÀ¤Î¤¤¤¤±¦ÏÓ¥»¥ó¥¶¥Æ¡¼¥é¤È¤ÎÂÐÀï¡£¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤«¤é³°³ÑÄã¤á¤Î¥«¡¼¥Ö¤ËÂÎÀª¤òÊø¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â±¦¼ê°ìËÜ¤Ç±¦Á°¤Ë±¿¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤¬º¸±Û¤¨¤Ë2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¤·¤¿¡£2Àï¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯Éüµ¢¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤â°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢½é²ó¤«¤éËÜµò¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î±¦¼ê1ËÜ¤Ç±¿¤ó¤À±¦Á°ÂÇ¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ï102.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó165.6¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÎ¾¼ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿º¸±Û¤¨2¥é¥ó¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ï101.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó162.9¥¥í¡Ë¡£ÂçÃ«¤Î¶Ã°Û¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ¤¬¿ôÃÍ¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ÇÂçÃ«¤Î¥Ð¥Ã¥È¤«¤é²÷²»¤¬¶Á¤¤¤¿¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤«¤é³°³Ñ¹â¤á¤ÎÂ®µå¤ò¶¯¿¶¡£³ÑÅÙ30ÅÙ¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ç¤Ïº£µ¨ºÇÂ®¡¢Á´ÂÎ¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ç¤â2ÈÖÌÜ¤Î112¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó180.2¥¥í¡Ë¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿ÂÇµå¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÃæ·ø¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤ë°µ´¬¤Î408¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó124.4¥á¡¼¥È¥ë¡ËÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¤¿ÂçÃ«¤ÏËÜÎÝ¤òÆ§¤ó¤Ç¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇÎ®¹ÔÃæ¤Î¡Ö¥Ç¥³¥ë¥Æ¥Ý¡¼¥º¡×¡£¤µ¤é¤Ë±¦Íã¤ÎÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤âÂçÃ«¤¬½Ð±éÃæ¤Î¡Ö¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¡×¤ÎCM¤¬½é¤á¤ÆÎ®¤µ¤ì¤ë±é½Ð¤â¤¢¤ê¡¢º£µ¨4ÅÙÌÜ¤Î´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿5Ëü2693¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÁ°¥«¡¼¥É¤Î¥«¥Ö¥¹3Ï¢Àï¤Ç12ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤È¿¶¤ë¤ï¤º¡£³«Ëë8Ï¢¾¡¤È¹¥È¯¿Ê¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤âÄ¾¶á¤Ï3¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³Éé¤±±Û¤·¤ÈÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¶·â¤Ï²¼°ÌÂÇÀþ¤¬ÂçÃ«¤ÎÁ°¤ËÁö¼Ô¤ò¤¿¤á¤é¤ì¤º¡¢»Ø´ø´±¤¬¡ÖæÆÊ¿¤ÎÁ°¤ÎÂÇ¼Ô¤¬½ÐÎÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È²¼°ÌÂÇÀþ¤ÎÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç77ÂÇÀÊÃæ¡¢Áö¼Ô¤¢¤ê¤ÇÎ©¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ï¤ï¤º¤«19ÂÇÀÊ¡£¤µ¤é¤ËÆÀÅÀ·÷¤Ï7ÂÇÀÊ¤Ç3ÂÇ¿ô3»°¿¶¤È·ë²Ì¤¬½Ð¤º¡¢ºòµ¨130ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¾¡Éé¶¯¤µ¤â±Æ¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤¿¡£