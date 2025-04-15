¥Ç¥Ó¥å¡¼1Ç¯¤Ç900Ëü¿Í¡ªBABYMONSTER¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¤â¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼µé¡É¿Íµ¤
BABYMONSTER¤¬¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÂ¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¶Ã°ÛÅª¤Ê¿¤Ó¤ò¸«¤»¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤òµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBABYMONSTER¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Î¢¤Ç¤ÎÁÇ´é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
4·î15Æü¡¢YG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢BABYMONSTER¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬¡¢4·î14Æü¸á¸å4»þ42Ê¬º¢¤Ë900Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤Þ¤À1Ç¯¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿·¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¿ôÃÍ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¶Ã°ÛÅª¤À¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÏÀ¤³¦¤Î²»³Ú»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¿´Åª¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤Î³ÈÂç¥¹¥Ô¡¼¥É¤Èµ¬ÌÏ¤òÇ¡¼Â¤Ë¼¨¤¹½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDRIP¡Ù¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ä¾¶á3¤«·î¤Ç100Ëü¿Í¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¤ò¿·¤¿¤Ë³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÀ®²Ì¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£
¤Þ¤¿¡¢BABYMONSTER¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï43²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤È¤·¤Æ¤Î°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£1,000Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ëÆ°²è¤¬9ËÜ¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤Û¤«¡¢¿ôÉ´Ëü¡Á¿ôÀéËü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤¹¤ëÆ°²è¤âÂ¿¿ôÂ¸ºß¤·¡¢Âç½°Åª¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤ËBABYMONSTER¤Ï¸½ºß¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR¡×¤ò½çÄ´¤Ë¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢Àª¤¤¤Ïº£¸å¤â²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÊÆ¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É¡¢ÆüÄø¤ÎÄÉ²Ã¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÁ´20ÅÔ»Ô¡¦·×32¸ø±é¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÃå¼Â¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þBABYMONSTER¤È¤Ï¡©
YG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬BLACKPINK°ÊÍè¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥í¡¼¥ó¥Á¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£´Ú¹ñ½Ð¿È¡Ê¥é¥ß¡¢¥í¡¼¥é¡¢¥¢¥Ò¥ç¥ó¡Ë¡¢¥¿¥¤½Ð¿È¡Ê¥Ñ¥ê¥¿¡¢¥Á¥¡¼¥¿¡Ë¡¢ÆüËÜ½Ð¿È¡Ê¥ë¥«¡¢¥¢¥µ¡Ë¤Î7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡£³Æ¡¹¤¬1000ÇÜ¤Î¶¥Áè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤ÆYG¥¨¥ó¥¿¤ÎÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ¹çÎ®¤·¡¢4Ç¯´Ö¡¢ÀìÌç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¡£2023Ç¯11·î27Æü¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØBATTER UP¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2024Ç¯4·î¤Ë¤Ï·ò¹¯ÌäÂê¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥Ò¥ç¥ó¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¹çÎ®¤·¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBABYMONS7ER¡Ù¤Ç¡ÈÀµ¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤·¤¿¡£