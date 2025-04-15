ÍèÆü¤Ç¡ÈÁø¶ø¡É¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¡×¡¡Åìµþ¤Ë¶Á¤¤¤¿¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¡Ä¡ÖºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×
Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¶Á¤¤¤¿¡ÈPCA¥³¡¼¥ë¡É¤Ï¡Ä¡Ö¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤¬ÃÏµå¤ÎÎ¢Â¦¤ËÆÏ¤¤¤¿¡×
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¼«Á³¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖPCA¥³¡¼¥ë¡×¤òÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Ö¥¹¤Î¥Ô¡¼¥È¡¦¥¯¥í¥¦¡á¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°³°Ìî¼ê¤¬¡¢3·îÃæ½Ü¤ËÍèÆü¤·¤¿ºÝ¤Î¡È¾×·â¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤â¥¯¡¼¥ë¤ÊÎ¹¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¡£¤½¤¦¸À¤¤ÀÚ¤ëÉ½¾ð¤Ë¤Ï¾Ð´é¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍèÆü¸å¤¹¤°¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö³¹¤¬¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç¡¢¸òÄÌ¤¬¤È¤Æ¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡Ö¿®¹æ¤¬¾¯¤·Ä¹¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤È¤Æ¤âåºÎï¤À¤Ã¤¿¡£¥Ê¥¤¥¹¤Ç¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡×¡£ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¡¢Ìó1¤«·îÁ°¤ÎÍèÆü¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡ÈÇ®¶¸ÅÙ¡É¤Ç¤¢¤ê¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡ÊËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ë´ÑµÒ¤È¡¢Èà¤é¤¬¤É¤ì¤À¤±Ìîµå¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¥·¥ç¥¦¥¿¡Êº£±Ê¡Ë¤È¥»¥¤¥ä¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤¬¡Ê´ÑµÒ¤Ë¡Ë³®Àû¤ò´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡ÊËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ë¡×¤Èð÷¤¤¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÌöÆ°¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï¡ÖPCA¥³¡¼¥ë¡×¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤¬ÃÏµå¤ÎÎ¢Â¦¤ËÆÏ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤è¡£¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¯¿ÆÀÚ¤Ç¡¢·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£ºÆÍèÆü¤òÀÚË¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÌîµå¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤Ë¤Ç¤â¡¢´Ñ¸÷µÒ¤È¤·¤Æ¤Ç¤â¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È»ëÀþ¤ò¾å¤²¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë