¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¡¡¥á¥·²ñ¤ò¶¯À©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀèÇÚ·Ý¿Í¤ò¹ðÇò¡ÖÌµÍý¤»¤ó¤Ç¤¨¤¨¤Ç¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡×¤Î¸þ°æ·Å¤¬£±£µÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡×¤ÎËôµÈÄ¾¼ù¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸þ°æ¤ÏÀÎ¡¢ËôµÈ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¤Û¤ÉËôµÈ¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊËôµÈ¤«¤é¤Ï¡Ö£±²ó¤âÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£Ãí°Õ¤â£±²ó¤â¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÀèÇÚ¤¬¤´ÈÓ¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤É¤ó¤ÊÍ½Äê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀèÇÚ¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ø¤´ÈÓ¹Ô¤¯¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¹Ô¤¯¡£¥ë¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê»þÂå¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢ËôµÈ¤«¤é½é¤á¤Æ¤´ÈÓ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò²óÁÛ¡£
¡Ö¡Ø¸þ°æ²¿¤·¤Æ¤ó¤Î¡©¡Ù¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ø²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡ØÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¤´ÈÓ¹Ô¤«¤Ø¤ó¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ø¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤Ã¤«¤é¡Ø¤â¤·¤ªÁ°¤¬¤¤¤Þ¡¢ËÜÅö¤ÏÍ½Äê¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢ÀèÇÚ¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤¿¤«¤é¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤éÁ´Á³ÌµÍý¤»¤ó¤Ç¤¨¤¨¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸þ°æ¤ÏËôµÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤°¤é¤¤µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤ï¤ê¤È¼«Ê¬¤â¤½¤Î´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£ÅÜ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£