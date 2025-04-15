東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、ヴレインＳ、キッズバイオがS高 東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、ヴレインＳ、キッズバイオがS高

15日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数366、値下がり銘柄数189と、値上がりが優勢だった。



個別ではＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ<135A>、キッズウェル・バイオ<4584>がストップ高。イメージ情報開発<3803>、ＡＢＥＪＡ<5574>、ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ<7352>は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｃｏｃｏｌｉｖｅ<137A>、ＭＦＳ<196A>、ククレブ・アドバイザーズ<276A>、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>、イントランス<3237>など20銘柄は年初来高値を更新。エコモット<3987>、夢展望<3185>、ジェイフロンティア<2934>、オルツ<260A>、ＷＡＣＵＬ<4173>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｇｌｏｂｅｅ<5575>が一時ストップ安と急落した。ロゴスホールディングス<205A>、マーキュリー<5025>、マテリアルグループ<156A>、ＧＲＣＳ<9250>、ベースフード<2936>は値下がり率上位に売られた。



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