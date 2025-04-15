Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡Ö¹æµã¡×¡Ö¥á¥¤¥¯ÂæÌµ¤·¡×»×¤ï¤Ì¿ÍÊª¤¬½ÐÈÇµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¾ì¤·´¶Æ°¤ÎºÆ²ñ
¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡Ê28¡Ë¤¬15Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£³«ºÅ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¤ªÅÏ¤·²ñ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Ãæ¾ò¤ÏÃÂÀ¸Æü¤Î2·î4Æü¤Ë½é¤Î¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¡ÖÌÀÆü¤Ø¤Î¤³¤È¤Ð¡×¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤ò´©¹Ô¤·¡¢³ÆÃÏ¤Î½ñÅ¹¤Ç´©¹ÔµÇ°¤Î¤ªÅÏ¤·²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿»ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¤½¤ó¤ÊÃæÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê±óÊý¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤ª²Ö¤ä¤ª¼ê»æ¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢½é¤á¤Æ¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç°¦¤Ë°î¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Î´é¤òÄ¾ÀÜ¸«¤ÆÃ»¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¡¤ªÏÃ¤ò¤·¤ÆËÜ¤òÅÏ¤¹»ö¤¬½ÐÍè¤Æ´¶·ã¤Ç¤·¤¿¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ªÅÏ¤·²ñ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÍè¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿Âô»³¤Îµ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤ä´ò¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤è¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¡²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡¹¬¤»¤â¤Î¤À¡¡½Ð²ñ¤¤¤ä¸ÀÍÕ¤ÏËÜÅö¤ËÊõÊª¤Ç¤¹¡£¡£¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¿å¾å¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¡Ù¤Ç¼Ö°Ø»Ò»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ËÜÅÄÀèÀ¸¤¬ÃêÁª¤ÇÅöÁª¤·¤Æ²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¡£¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¼ç±é±Ç²è¤Ç»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¼Ö°Ø»Ò¤ÎÃËÀ¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö»ä¤ÏÀèÀ¸¤Î´é¸«¤¿½Ö´Ö¡¡¹æµã¡¡ÀèÀ¸¤Î¤»¤¤¤Ç¥á¥¤¥¯ÂæÌµ¤·¡¼¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤Ê´ò¤·¤¤´¶Æ°¤ÎºÆ²ñ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ªÁêÊÑ¤ï¤é¤º¾Ð´é¤¬Í¥¤·¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£