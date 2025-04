モデルで女優のKoki,(22)が15日までに、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。

Koki,は「Recent(=最近)」と、カメラとハートの絵文字を添えてコメント。ベストとパンツを黒でまとめたコーディネートの自撮り写真や、目尻が印象的なメークでピースサインをする姿を公開した。

Koki,は俳優の木村拓哉と歌手・工藤静香の次女で、姉はフルート奏者、モデルのCocomi。インスタグラムではさまざまなファッションを着こなす様子を日々投稿しており、その着こなしはSNSでも度々話題に。

母・静香が55歳の誕生日を迎えた14日には、誕生日になった0時ちょうどにインスタグラムのストーリーズを更新。工藤と愛犬、工藤の描いた絵の写真を投稿し「Happy Birthday to the best mum in the world」(世界一素敵なお母さん、お誕生日おめでとう)とつづり、ハートマークを6つ添えていた。