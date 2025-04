「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」より、『ベイマックス/りんごケーキ』が登場!

2025年4月21日(月)〜JR東京駅「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」・JR東京駅構内 HANAGATAYA グランスタ東京中央通路店で先行販売、4月25日(金)〜東京ばな奈s(東京駅一番街内)他にて販売されます。

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈『ベイマックス/りんごケーキ』

価格:

・4個入 842円(本体価格780円)

・8個入 1,728円(本体価格1,600円)

※4個入にはステッカーは付いておりません

先行発売:2025年4月21日(月)〜

・Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店

・JR東京駅構内 HANAGATAYA グランスタ東京中央通路店

取扱商品:ベイマックス/りんごケーキ4個入・8個入・もちふわクッション・クリアポーチ・キャンバストート

通常販売:2025年4月25日(金)〜

・東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)(JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外)

・羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前(ゲート外)

取扱商品:ベイマックス/りんごケーキ4個入・8個入・もちふわクッション・クリアポーチ・キャンバストート

・東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店(JR東京駅 八重洲北口改札外)

取扱商品:ベイマックス/りんごケーキ4個入・8個入・クリアポーチ・キャンバストート

・羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前(ゲート外)

取扱商品:ベイマックス/りんごケーキ4個入・8個入・キャンバストート

※販売方法は変更になる場合がございます。最新情報はホームページにてご確認いただきますようお願いいたします

(https://www.tokyobanana.jp/products/banana_disney.html)

※表示の価格は、参考小売価格です

※期間中でも、商品がなくなり次第販売を終了いたします

今回はファン待望『ベイマックス/りんごケーキ』が新登場!

お菓子のかわいいフォルムはもちろん、お菓子の形そのままのキュートなもちふわクッションも。

「ベイマックス」のかわいさに一目で虜になるグッズも3種類登場します。

ぎゅっとしたくなるかわいさの『ベイマックス/りんごケーキ』。

中には「ベイマックス」の赤いパワードスーツをイメージしたジューシーなりんごジャムと、真っ白ボディのようななめらかミルククリームがとろ〜り!

「ベイマックス」みたいに柔らかなふかふかスポンジで優しく包みこんであります。

ひとくち頬張れば、心もとろんと癒されそう。

つぶらな瞳をした「ベイマックス」デザインのふかふかスポンジケーキは全部で6種類。

まんまるネコの「モチ」を抱えたり、手を振ったり、ハートをぎゅっと抱きしめたり…。

ランダムで入っているので、どの「ベイマックス」に出会えるかはお楽しみです。

※お菓子の柄はランダムのため、全ての柄が入っていない場合もございます

真っ赤なパッケージが目を引く8個入ボックスは、キュートなぷくぷくステッカー入り。

ぷっくり立体的なデザインがかわいいステッカーは、『ベイマックス/りんごケーキ』でしか出会えないオリジナルです。

全5種のデザインがランダムに1枚セットされているので、どのぷくぷくステッカーが出てくるか箱を開けるのが楽しみになりそう!

ベイマックス/りんごケーキ もちふわクッション

価格:1,980円(本体価格1,800円)

まんまるフォルムがかわいい『もちふわクッション』

ぎゅっと抱きしめれば、あなたにそっと寄り添ってくれます。

みちっと密封された状態でお渡し。

お家でふわふわに膨らませて使います☆

ベイマックス/りんごケーキ クリアポーチ

価格:1,375円(本体価格1,250円)

お菓子&個包装とお揃いの『クリアポーチ』

中にはお菓子柄に刺繍されたふわふわストラップ入り。

カラビナ付きなのでお出かけにも連れて行きたくなりそう。

いつでもどこでも「ベイマックス」がお供します。

ベイマックス/りんごケーキ キャンバストート

価格:2,585円(本体価格2,350円)

たっぷり大容量が嬉しい『キャンバストート』

シンプルで持ち歩きやすいデザインに、ぷくっと「ベイマックス」を描いています。

普段のお出かけや、ペアレンツバッグにもおすすめの肩掛けトートです。

缶バッチプレゼントキャンペーン

実施店舗:

・Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店

・JR東京駅構内 HANAGATAYA グランスタ東京中央通路店

期間:2025年4月21日(月)〜 なくなり次第終了

※1会計につきおひとつのお渡しです

※全5種よりランダムでのお渡しとなります

『ベイマックス/りんごケーキ』の誕生を記念して、対象店舗で『ベイマックス/りんごケーキ』のお菓子・グッズを税込2,000円以上購入すると先着で缶バッチをおひとつプレゼント!

全5種よりランダムでお渡しするので、どのデザインに出会えるかお楽しみに。

