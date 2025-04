セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年4月11日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキーマウス」 グランデぬいぐるみ おすわりVer.を紹介します!

セガプライズ ディズニー「ミッキーマウス」 グランデぬいぐるみ おすわりVer.

登場時期:2025年4月11日(金)より順次

サイズ:全長約39×31×52cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズが展開する、とても大きなグランデサイズのぬいぐるみに「ミッキーマウス」が登場。

まるで、お家に「ミッキーマウス」がいてくれるような気分になりそうです。

赤いパンツに、白い手袋と黄色の靴と、スタンダードなコーデで展開されます☆

「ミッキーマウス」の特徴的な丸い耳やぱっちりした瞳もしっかり再現。

大ボリュームで、お部屋に飾れば目立つこと間違いなし。

「ミッキーマウス」ファンへのプレゼントにも喜ばれそうなグッズです!

お家に「ミッキーマウス」がいるような、グランデサイズのぬいぐるみ。

セガプライズのディズニー「ミッキーマウス」 グランデぬいぐるみ おすわりVer.は、2025年4月11日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

