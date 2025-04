ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年4月11日から全国のゲームセンターなどに順次展開されるサンリオキャラクターの「はなまるおばけ」グッズを紹介します!

セガプライズ サンリオ「はなまるおばけ」グッズ

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2025年4月11日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年4月も、セガプライズからかわいい「サンリオキャラクターズ」のグッズが続々登場。

今回は、「はなまるおばけ」のマスコットやティッシュボックスカバーが展開されます☆

はなまるおばけ マスコット

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

サイズ:全長約10×8×12cm

種類:全4種(赤えんぴつ、さくらんぼ、きゅるり、ぴえん)

サンリオキャラクター大賞2024に初登場で14位にランクインした「はなまるおばけ」がマスコットサイズになってセガプライズに登場!

豊かな表情を見せる全4種がラインナップされます。

ちょこんと座る姿がとってもキュート。

はなまるおばけ プラチナムザッカティッシュボックスカバー

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

サイズ:全長約30×18×22cm

種類:全2種(ノーマル、にこにこ)

「はなまるおばけ」のティッシュボックスカバー。

にっこり笑顔と満面の笑みを浮かべる2種が展開されます。

「はなまるおばけ」“まるまる”の表情に癒やされるグッズです。

「はなまるおばけ」“まるまる”の表情が愛らしいマスコットやティッシュボックスカバー。

2025年4月11日から全国のゲームセンターなどに順次展開される、セガプライズ サンリオ「はなまるおばけ」グッズの紹介でした☆

