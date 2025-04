ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、お友達やカップルでお揃いで着ても楽しい、ディズニーデザイン「ユニセックスルームウエア」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ユニセックスルームウエア」ミッキーマウス&ミニーマウス

価格:4,490円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ユニセックスサイズのルームウェア。

胸元などに「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」のアートがプリントされ、かわいさ満点!

トップスはふんわりした肌触りが心地良く、袖口はリブ仕様になっています。

またボトムはゆったりめのストレートで、両脇にはポケット、ウエストは総ゴム仕様で紐で調整ができます。

デザインは「ブルー」と「ピンク」の2種類。

ブルー

爽やかな色合いがオシャレな「ブルー」のパジャマ。

ボトムは淡いグレーと白のチェック柄です。

胸元にはドライブをしている「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のアートが☆

仲良しな姿にほっこりとします。

ピンク

くすみがかったカラーがキュートな「ピンク」のパジャマ。

優しい色味はリラックスタイムにぴったりです◎

胸元には「ミニーマウス」のアートとロゴのプリント入り☆

そのほかリボンやハートなどのモチーフもデザインされています。

「ブルー」も「ピンク」もボトムは同じプリントが施されています。

向かい合って手をとりあう「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のラブラブな姿がデザインされています。

後ろの首部分にもプリントが。

にっこりとした「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のお顔がかわいい!

<素材アップ>

トップス身生地は綿混ワッフル素材でふんわり気持ち良い。

ボトムは綿混天竺素材でさらっと履くことができます。

おうちではもちろん、旅行に持っていってもかわいい!

お友達やカップルでお揃いで着ても楽しい、ディズニーデザイン「ユニセックスルームウエア」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

