歌手・工藤静香さんの長女・Cocomiさんと次女・Kōki,さんが、4月14日・インスタグラムのストーリー機能を更新。

母・工藤静香さんの55歳の誕生日を祝福しました。



【写真を見る】【 Cocomi・Kōki, 】 母・工藤静香さん 55歳の誕生日を祝福 Cocomiさんは幼少期の2ショット公開



Cocomiさんは「はっぴっぽー @Kudo shizuka」と綴ると、幼少期に工藤静香さんから抱っこされる写真をアップ。



Kōki,さんは、「Happy Birthday to the best mum in the world❤❤❤❤❤❤」(世界で一番のお母さん)と、笑顔の工藤静香さんのショットを公開しました。





工藤静香さんは2000年に、俳優・木村拓哉さんと結婚。

2001年5月に長女・Cocomiさん、2003年2月に次女・Koki,さんを出産しています。

現在、長女・Cocomiさんはフルート奏者、次女・Koki,さんは、俳優・モデルとして活躍しています。







