JO1「BE CLASSIC」が米で最も権威のあるラジオチャートにて日本人ボーイズグループ過去最高順位を更新

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「これからももっともっと世界の人にJO1の音楽を届けたいと思います!!」(JO1與那城奨)

JO1の新曲「BE CLASSIC」が、アメリカのラジオ・エアプレイチャートMediabase Top100 Radio Airplayで、先週日本人ボーイズグループとして初めて94位にランクイン。そして今週は45位(2025年4月6日~4月13日集計)まで急上昇し、同チャートの過去最高順位を更新している。

Mediabase Top 100 Radio Airplayは、アメリカで最も権威のあるラジオチャートで、グロリラ、テイト・マクレー、トラヴィス・スコット、ジャック・ハーロウ、バッド・バニー、レディー・ガガ、サブリナ・カーペンター、ドーチ、ザ・ウィークエンドなどのアメリカのトップアーティストがランクインするなか、リリースからわずか1週間で、JO1の新曲「BE CLASSIC」が45位(4月13日時点/アメリカ時間)にチャートイン。

リーダーの與那城奨は「先週からさらにランクアップしたと聞いてとても驚いてます。沢山の方に『BE CLASSIC』を聴いていただいて本当に嬉しい気持ちでいっぱいです! これからももっともっと世界の人にJO1の音楽を届けたいと思います!!」と、喜びの気持ちを熱く述べた。

4月2日にリリースされたJO1のデビュー5周年を記念したベストアルバム『BE CLASSIC』は、アルバムのキャッチフレーズである“Twist the Classic, We show the next opus.”=「既存のクラシックを紡ぎ直して、私たちだけのクラシックを見せてあげる」という意味にあるように、JO1の強い意志や自信を感じさせる作品で、「オリコンデイリーアルバムランキング1位(4月1日付)」、「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング1位(4月7日付)」、「オリコン週間デジタルアルバムランキング1位(4月14日付)」「オリコン週間合算アルバムランキング1位(4月14日付)」「Billboard JAPAN “Download Songs” 1位(3月24日~3月30日集計)」、「Billboard JAPAN “JAPAN Hot Shot Songs” 1位(3月24日~3月30日集計)」、「Billboard JAPAN “アルバムセールス” 」では、30.3万枚の売り上げを記録し1位を独走(3月31日~4月2日集計)。「レコチョク週間ランキング “シングル/ハイレゾシングル” 1位(3月26日~4月1日集計)」、など多くのチャートで続々と1位を獲得した。

YouTubeでは、「BE CLASSIC」のMV再生回数が2週間足らずで2,500万回を突破した。

JO1は2月から3月にかけて、初のワールドツアー『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025 WHEREVER WEARE’』を全6都市8公演で開催し完走。今月の上旬には、韓国の音楽番組や日本の音楽番組に続々と出演し、ベートーベンの交響曲第5番「運命」をサンプリングした新曲「BE CLASSIC」のパフォーマンスをたくさん披露した。磨き上げられたJO1のパフォーマンスに、SNS上では「洗練された大人の魅力に見惚れてしまう」「最高傑作です」などと、絶賛の声が殺到し話題を集めていた。

4月20日・21日には初の単独東京ドーム公演『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME』を開催。2024年の11月に神奈川のKアリーナ横浜公演を皮切りにスタートした同ツアーを締め括る。

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

リリース情報

2025.04.02 ON SALE

BEST ALBUM『BE CLASSIC』

JO1 OFFICIAL SITE

