・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６１．５３ドル（＋０．０３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３２２６．３ドル（－１８．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３２０９．２セント（＋２６．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４７．５０セント（－８．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４８５．００セント（－５．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０４１．７５セント（－１．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２８９．７８（－０．６４）

出所：MINKABU PRESS