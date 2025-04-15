１４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６１．５３ドル（＋０．０３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２２６．３ドル（－１８．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２０９．２セント（＋２６．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４７．５０セント（－８．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４８５．００セント（－５．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４１．７５セント（－１．００セント）
・ＣＲＢ指数
２８９．７８（－０．６４）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６１．５３ドル（＋０．０３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２２６．３ドル（－１８．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２０９．２セント（＋２６．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４７．５０セント（－８．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４８５．００セント（－５．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４１．７５セント（－１．００セント）
・ＣＲＢ指数
２８９．７８（－０．６４）
出所：MINKABU PRESS