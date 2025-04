「fall on deaf ears」の意味は？「聞こえない耳に落ちる」ってどういうこと？【1分英会話】

正解は「耳を傾けてもらえない、無視される」でした!

意見や提案をしても、耳を傾けてもらえないときに使えるフレーズ。

自分ひとりではなかなか思いつかない表現です。

「I advised him to go to the hospital, but it seemed to fall on deaf ears.」

(彼に病院に行くようアドバイスしたんだけれど、彼は聞く耳をもっていないみたいだ)