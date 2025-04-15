¡Ö¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡×´üÂÔ!Ä»¼è½Ð¿È¤Î¥×¥íÌî¼ê¤¬Êü¤Ä56Ç¯¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯
¡¡º£µ¨¤Ç5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡×¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤¬Ä»¼è½Ð¿È¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÌî¼ê¤¬Êü¤Ä56Ç¯¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤Î¥Ñ¥ó¥ÁÎÏËþÅÀ¤ÎÂÇ·â¤«¤é¡¢µÈ°æ´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¥í¥Ã¥Æ¡¦»³ËÜÂçÅÍ³°Ìî¼ê¡£Ä»¼è¸©ÊÆ»Ò»Ô½Ð¿È¤Î22ºÐ¤À¡£¸½ºß¤Î¥×¥íÌîµå¤ÇÄ»¼è½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤Ï4¿Í¡£¶åÎ¤°¡Ï¡¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¿¹æÆÊ¿¡Ê¹Åç¡Ë¡¢¿¹ËÜÅ¯À±¡Êµð¿Í°éÀ®¡Ë¤È»Ä¤ê3¿Í¤ÏÅê¼ê¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½»³ËÜ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡Ä»¼è½Ð¿È¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤«¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¡£Åê¼ê¤Ç¤ÏÀî¸ýÏÂµ×¡Ê¹Åç¡Ë¤¬1988Ç¯5·î18Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÊ¿ÏÂÂæ¡Ë¤ÇËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤ÏÌî¼ê¤Ï¡©ÊÆ»Ò¹©¤«¤é1966Ç¯¤Ë¶áÅ´¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÆâÌî¼ê¤Î¾¾¸¶ÎÉÌÀ¤¬ºÇ¸å¤À¡£1969Ç¯8·î17Æü¤ÎÅì±ÇÀï¡ÊÆüÀ¸¡Ë¡£¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤ÎÂè2»î¹ç¡¢2¡½1¤Î4²ó¤Ëº¸Ãæ´Ö¤Ø2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤¬µÏ¿¤Ë»Ä¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Ïº£·î12Æü¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦À¾Àî»Ë¾Ì¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ1·³¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¡£º£µ¨¡¢¼«¿È½é¥¢¡¼¥Á¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ì¤Ð¡¢Ä»¼è½Ð¿È¤ÎÌî¼ê¤Ç¤Ï¼Â¤Ë56Ç¯¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤ë¡£ºòµ¨¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Î2´§¡£º£µ¨¤â2·³¤Ç¤Ï5ËÜÎÝÂÇ¡¢21ÂÇÅÀ¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢ÂÇÎ¨¡¦365¤â3°Ì¤À¡£¤½¤ÎÌ²¤ì¤ëºÍÇ½¤¬1·³¤ÇÇúÈ¯¤¹¤ë¤«¡£Ì¤´°¤ÎÂç´ï¤¬¡ÖÄ»¼è¤ÎÀ±¡×¤È¤·¤Æ³ÐÀÃ¤¹¤ëÆü¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Êµ¼Ô¥³¥é¥à¡¦ÎëÌÚ¡¡¾¡Ì¦¡Ë